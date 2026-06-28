"Pala" porodica iz BiH: Pokušali prokrijumčariti alate vrijedne 50.000 evra

Službenici granične policije u Pidingu zaplijenili su više od 80 polovnih građevinskih alata i mašina pronađenih u kombiju kojim je upravljala porodica iz BiH, za koje vozač nije mogao da dokaže porijeklo.

Kako je saopštila njemačka policija, vozilo registrovano u Francuskoj zaustavljeno je u večernjim satima 25. juna na autoputu A8 kod izlaza Anger, neposredno prije izlaska iz Njemačke ka Austriji.

U kombiju se nalazila porodica iz BiH koja je putovala ka BiH. Vozilo je bilo natovareno do krova, a na prvi pogled činilo se da prevozi isključivo putnički prtljag. Međutim, nakon što su policajci uklonili kofere i torbe, otkrili su više od 80 polovnih građevinskih alata i mašina poznatih proizvođača.

Prema procjeni njemačke policije, vrijednost pronađene robe iznosi oko 50.000 evra.

Pošto 29-godišnji vozač nije mogao da priloži vjerodostojnu dokumentaciju o poreklu alata i mašina, policija je kompletnu robu zaplijenila.

Nakon saslušanja i završene policijske obrade, državljanin BiH pušten je na slobodu.

Njemačke vlasti sumnjaju da bi zaplijenjeni alati mogli da potiču iz krađa počinjenih u inostranstvu, zbog čega će biti pokrenuta međunarodna istraga kako bi se utvrdilo njihovo porijeklo i eventualni vlasnici, prenosi Crna Hronika.