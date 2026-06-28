Udvostručene maksimalne kazne za kršenje zabrane društvenih mreža djeci

Autor:ATV redakcija
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Australijska vlada najavila je danas da će udvostručiti maksimalnu kaznu za platforme koje krše zakone o minimalnoj starosti za korištenje društvenih mreža na 99 miliona dolara.
Izmjena zakona predviđa i da će komesar za e-bezbjednost moći da primora kompanije društvenih medija da dostave dokaze o koracima koje su preduzele kako bi se pridržavale zabrane, prenosi Bi-Bi-Si.
Vlasti u Australiji pokrenule su istragu jer navodno pet zabranjenih platformi za djecu mlađu od 16 godina Fejsbuk, Instagram, Snepčet, Tiktok i Jutjub ne poštuju propise.
U izvještaju, Komisija za e-bezbjednost, koja je nezavisni regulator u zemlji, navela je da je sedam od 10 djece mlađe od 16 godina, koja su imala nalog na društvenim mrežama prije zabrane, i dalje imalo "izvjestan pristup" tim mrežama.
U Australiji je od 10. decembra prošle godine djeci mlađoj od 16 godina zabranjen pristup na 10 ključnih platformi društvenih medija, prenosi Srna.
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