Nedjeljni horoskop: Bikovi imaju sastanak kod kuće, Blizanci neočekivani poziv

Ovan

Posao: Iako je nedjelja, završićete važan izveštaj koji vas muči već danima. Iskoristite višak energije da isplanirate svoje nedjeljne ciljeve i postavite jasne prioritete.

Ljubav: Vaša inicijativa će iznenaditi vašeg partnera i uneti novu strast u vezu. Slobodni ljudi bi mogli da upoznaju nekoga sa sličnim interesovanjima tokom sportske aktivnosti na otvorenom.

Zdravlje: Izbjegavajte nagle pokrete dok trčite ili vježbate jer su moguća bolna istegnuća mišića. Povećajte unos magnezijuma radi boljeg oporavka.

Bik

Posao: Današnji fokus je na vašem kućnom budžetu i planiranju većih kupovina kuće koje planirate mjesecima. Praktična rješenja i poređenje cijena uštedeće vam značajnu količinu novca.

Ljubav: Uživajte u zajedničkom kuvanju i mirnoj večeri bez nepotrebnih riječi i stresa. Vaša stabilnost pruža vašem partneru potreban osjećaj sigurnosti nakon naporne radne nedjelje.

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Zdravlje: Pazite na unos šećera i teške hrane jer vam je varenje danas mnogo sporije. Lagana šetnja poslije ručka će vam pomoći da se osjećate energičnije.

Blizanci

Posao: Očekujte važan telefonski poziv koji bi mogao da promeni vaše planove za sutrašnji radni dan. Kratka komunikacija sa kolegama o novim trendovima donijeće vam odlične ideje za projekat.

Ljubav: Danas je idealno vrijeme za kratak izlet u prirodu sa voljenom osobom ili bliskim prijateljima. Neko iz komšiluka će pokazati neočekivano interesovanje za vas kroz spontan razgovor.

Zdravlje: Moguća je blaga nesanica zbog prekomjerne količine informacija koje ste sakupili tokom dana. Isključite sve ekrane najmanje sat vremena prije spavanja.

Rak

Posao: Danas se posvetite organizovanju svog radnog prostora kod kuće kako biste u ponedjeljak mogli biti znatno produktivniji. Vaša intuicija vam govori da bi stari projekat mogao ponovo postati relevantan i profitabilan.

Ljubav: Porodično okupljanje doneće nostalgične trenutke i ojačati vaše veze sa dalekim rođacima. Pokažite ranjivost prema partneru jer će to produbiti vaše međusobno povjerenje i razumijevanje.

Zdravlje: Osjetljivost želuca zahtjeva lakšu ishranu zasnovanu na kuvanom povrću i blagim čajevima. Izbjegavajte gazirana pića i začinjenu hranu.

Lav

Posao: Vaša kreativnost dolazi do izražaja čak i u slobodno vrijeme, pa zapišite sve inovativne ideje koje vam padnu na pamet. Neko iz vašeg kruga poznanika će vas zamoliti za stručni savet o važnom problemu.

Ljubav: Bićete u centru pažnje na društvenom događaju, što će udovoljiti vašem egou i privući nove udvarače. Partner vam sprema romantično iznenađenje koje će vas ostaviti potpuno bez riječi.

Zdravlje: Srce i cirkulatorni sistem zahtevaju više kretanja, zato izaberite najmanje trideset minuta lagane fizičke aktivnosti. Smanjite unos kofeina popodne.

Djevica

Posao: Analiziraćete svaki detalj sutrašnjih obaveza kako biste izbjegli potencijalne greške u koracima. Danas će vašu preciznost testirati neočekivani mali kvar u domaćinstvu koji zahtjeva brzu reakciju.

Ljubav: Kritički ton bi mogao izazvati nepotrebne napetosti sa voljenom osobom zbog trivijalnih kućnih poslova. Pokušajte da se fokusirate na vrline, a ne na sitne mane, ljudi koji vas istinski vole.

Zanimljivosti Pun Mjesec 30. juna će ovim znakovima donijeti veliku sreću

Zdravlje: Nivo vašeg stresa je visok, pa bi vam meditacija ili čitanje knjige u tišini bili veoma korisni. Obratite pažnju na držanje tijela dok sedite za računarom.

Vaga

Posao: Uspješno ćete izgladiti nesporazum između dva bliska prijatelja ili kolege koji se prelio u privatno vrijeme. Vaše diplomatske veštine biće ključne za održavanje mira među vašim saradnicima.

Ljubav: Harmonija u vašoj vezi biće vam prioritet, pa ćete lako pristati na kompromis oko izbora večernjeg filma. Slobodni bi mogli da dobiju veoma zanimljivu poruku putem društvenih mreža od osobe koju prate već duže vrijeme.

Zdravlje: Pijte više vode kako biste održali optimalnu funkciju bubrega i očistili organizam. Mogući su blagi bolovi u donjem delu leđa.

Škorpija

Posao: Danas ćete otkriti skrivene informacije koje će vam dati stratešku prednost u predstojećim poslovnim pregovorima. Intenzivno ćete razmišljati o potpunoj promjeni pravca u karijeri ili dodatnom usavršavanju.

Ljubav: Strastveni susret bi mogao potpuno da promijeni vaš pogled na osobu iz vaše daleke prošlosti. Ne bojte se da pokažete svoje najdublje emocije partneru u privatnosti svog doma jer će vas to zbližiti.

Zdravlje: Mogući su problemi sa urogenitalnim traktom, pa izbjegavajte sjedenje na hladnim površinama. Ojačajte imunitet povećanim unosom vitamina C.

Strijelac

Posao: Planiranje putovanja ili profesionalnog usavršavanja u inostranstvu ispuniće veći deo ove nedjelje. Vaš neiscrpni optimizam motivisaće druge da se pridruže vašim vizionarskim i smelim idejama.

Ljubav: U vašem bliskom krugu prijatelja pojaviće se neko ko deli vaša interesovanja za avanturu i putovanja. Uživajte u svojoj slobodi, ali ne zaboravite obećanja koja ste dali partneru prije nekoliko dana.

Zdravlje: Vaša jetra je pod opterećenjem, zato danas potpuno izbjegavajte alkohol i masnu hranu. Boravak u šumi ili parku će vam vratiti energiju koja vam je potrebna.

Jarac

Posao: Disciplinovano ćete raditi na dugoročnim ciljevima, ignorišući sve spoljne smetnje i pozive na zabavu. Ozbiljna poslovna ponuda mogla bi stići putem imejla kasno uveče, zahtjevajući brzu odluku.

Ljubav: Vaša rezervisanost može biti pogrešno protumačena kao emocionalna hladnoća prema voljenoj osobi. Pokažite naklonost malim, opipljivim gestovima pažnje umjesto velikim, praznim riječima.

Zdravlje: Vodite računa o kolenima i zglobovima kada obavljate fizičke aktivnosti na neravnom terenu ili tokom planinarenja. Uverite se da unosite dovoljno kalcijuma kroz ishranu.

Vodolija

Posao: Danas ćete pronaći originalno i nekonvencionalno rješenje za problem koji dugo muči vaše kolege na poslu. Vaša nezavisnost mišljenja donijeće vam poštovanje i ugled u stručnim krugovima.

Ljubav: Neočekivani poziv na neobičnu zabavu donijeće vam susret sa ekscentričnom osobom koja će vas zaintrigirati. Ostanite vjerni sebi i ne pokušavajte po svaku cijenu da se uklopite u tuđa očekivanja.

Zdravlje: Cirkulacija u nogama je loša, pa se preporučuje masaža ili naizmenično tuširanje toplom i hladnom vodom. Pazite na osjetljive zglobove.

Riba

Posao: Intuitivno ćete osjetiti promjene na tržištu koje drugi promovišu, što će vam pomoći da planirate buduće poteze. Kreativni rad, poput slikanja ili pisanja, mogao bi vam neočekivano doneti prve prihode.

Ljubav: Danas ćete biti posebno osjetljivi na tuđa raspoloženja, zato se okružite samo pozitivnim i veselim ljudima. Vaš partner će ceniti vašu duboku empatiju i pružiti vam nežnost koja vam je trenutno potrebna.

Zdravlje: Potrebno vam je više kvalitetnog sna da biste napunili baterije za zahtevnu radnu nedjelju. Obratite pažnju na higijenu stopala i nosite udobnu obuću.

(indeks)