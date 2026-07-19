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Ušla u suprotan smjer na auto-putu u Njemačkoj: Dvije osobe poginule u nesreći

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 10:51

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Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Dvije osobe su poginule, a troje d‌jece zadobilo je povrede opasne po život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila tokom noći na auto-putu A45 u njemačkoj pokrajini Hesen.

Prema saopštenju policije, 34-godišnja žena je kod uključenja Florštat ušla na auto-put vozeći u suprotnom smjeru. Nekoliko minuta kasnije njen automobil se velikom brzinom direktno sudario sa vozilom kojim je, propisno lijevom trakom u pravcu Hanaua, upravljao 70-godišnji muškarac.

Muškarac je ostao zaglavljen u smrskanom automobilu i preminuo je na mjestu nesreće od zadobijenih povreda.

Žena koja je izazvala nesreću preminula je nešto kasnije u bolnici.

Troje dece teško povređeno, bore se za život

U njenom automobilu nalazili su se i njen 39-godišnji suprug, kao i njihovo troje d‌jece uzrasta od 10 do 15 godina. Svi su zadobili izuzetno teške povrede.

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D‌jeca su, prema navodima policije, i dalje u kritičnom stanju. I ona su ostala zaglavljena u vozilu, iz kojeg su ih izvukli vatrogasci, nakon čega su helikopterima hitne pomoći prevezena u bolnice.

Auto-put A45 u Njemačkoj bio je u potpunosti zatvoren tokom uviđaja, a policija nastavlja istragu kako bi utvrdila sve okolnosti ove tragedije, prenosi Telegraf.

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Saobraćajna nesreća

Njemačka

poginuli

vožnja u kontra smjeru

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