Drama na utakmici u BiH: Igrača reanimirali na terenu

Autor:ATV redakcija
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Prava drama odigrala se juče, u subotu, 18. jula, na Gradskom stadionu u Maglaju tokom turnira veterana, kada je jednom od prisutnih muškaraca iznenada pozlilo.
Prema informacijama ovog portala, muškarac je pao nasred terena usljed udara, nakon čega je uslijedila brza i profesionalna reakcija ekipe Hitne pomoći Maglaj.
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Medicinski tim odmah je započeo reanimaciju i uspio ga oživjeti, čime mu je, prema riječima očevidaca, spašen život.
Muškarac je potom prevezen u Opštu bolnicu Tešanj, gdje je zadržan na liječenju.
Prema posljednjim informacijama, van je životne opasnosti, probudio se i njegovo zdravstveno stanje je stabilno, a pred njim slijedi oporavak, piše 072 info.
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