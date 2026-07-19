Drama na utakmici u BiH: Igrača reanimirali na terenu

Prava drama odigrala se juče, u subotu, 18. jula, na Gradskom stadionu u Maglaju tokom turnira veterana, kada je jednom od prisutnih muškaraca iznenada pozlilo.

Prema informacijama ovog portala, muškarac je pao nasred terena usljed udara, nakon čega je uslijedila brza i profesionalna reakcija ekipe Hitne pomoći Maglaj.

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Medicinski tim odmah je započeo reanimaciju i uspio ga oživjeti, čime mu je, prema riječima očevidaca, spašen život.

Muškarac je potom prevezen u Opštu bolnicu Tešanj, gdje je zadržan na liječenju.

Prema posljednjim informacijama, van je životne opasnosti, probudio se i njegovo zdravstveno stanje je stabilno, a pred njim slijedi oporavak, piše 072 info.