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Akcija "Ira": Među optuženima za međunarodni šverc droge i sudija Osnovnog suda

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 14:39

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Чекић, судница
Foto: KATRIN BOLOVTSOVA / Pexels

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Željka Radovanovića zvanog Krečo iz Bijeljini i devet osoba zbog organizovanog kriminala povezanog sa međunarodnim švercom droge i drugih krivičnih djela.

Radi se o grupi koja je obuhvaćena akcijom ”Ira” koja je, između ostalog, realizovana na osnovu podataka dobijenih dekripcijom ”Sky” aplikacije.

Optuženi su Mile Rosić ”Roske” (48), Željko Radovanović ”Krečo” (53), Igor Vilotić ”Giga” (1978), Goran Radić ”Krtova” (49), Samir Alagić ”Alaga” (1966) i Mile Ilić (41). Protiv njih je Sud BiH potvrdio optužnice.

U okviru akcije optuženi su još Saša Kovačević (53), Duško Bojić ”Dule” (61), Anđelko Đokić ”Anđeo” (47) i Jovan Savić (69), inače sudija Osnovnog suda u Bijeljini.

”Njihovo krivično gonjenje ustupljeno je entitetskim tužilaštvima i sudovima, jer se radi o krivičnim djelima definisanim Krivičnim zakonikom Republike Srpske”, saopštilo je Tužilaštvo BiH.

"Većina optuženih je sa područja Bijeljine i okoline i koristili su kriptovane aplikacije ”Sky” i ”Anom”, sa identifikovanim korisničkim imenima, a djelovali su u vezi sa pripadnicima drugih grupa ili njima poznatim osobama na području Srbije, Holandije, Španije i drugih država", saopštilo je Tužilaštvo BiH.

Dodaje se da su optuženi planirali, pripremali i vršili neovlašteni promet opojnim drogama, bavili se međunarodnom prodajom i prenosom opojne droge, nuđenjem na prodaju, kupovinom, i prevozom opojne droge radi prodaje, kao i

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Akcija "Ira"

Bijeljina

šverc droge

Željko Radovanović

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