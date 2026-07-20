Posljednji pozdrav legendi: Sahranjen Darko Gunjić Gunja

Autor:ATV redakcija
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Kultni radijski i televizijski voditelj Darko Gunjić Gunja sahranjen je danas na groblju Sveti Pantelija u banjalučkom naselju Borik.
Darko Gunjić Gunja bio je jedan od najpoznatijih i najpopularnijih glasova banjalučkog Big radija.
Publika i vjerni slušaoci ga najviše pamte kao voditelja izuzetno popularnih emisija poput “Balkan ekspresa”, “BlaBlaonice” i kontakt-emisije “Spajalica”.
Ove emisije su u to vrijeme bile glavno mjesto zabave i povezivanja slušalaca, zbog čega ga kolege i javnost često nazivaju pionirom modernog radijskog šarma na ovim prostorima. Odlazak prepoznatljivog glasa Banjaluke ostavio je veliku prazninu u medijskom svijetu, a današnjem posljednjem ispraćaju prisustvovali su članovi porodice, brojni prijatelji, sugrađani i kolege koji su se oprostili od legendarnog voditelja.
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