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Posljednji pozdrav legendi: Sahranjen Darko Gunjić Gunja

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 14:21

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Сахрањен Дарко Гуњић Гуња
Foto: ATV

Kultni radijski i televizijski voditelj Darko Gunjić Gunja sahranjen je danas na groblju Sveti Pantelija u banjalučkom naselju Borik.

Darko Gunjić Gunja bio je jedan od najpoznatijih i najpopularnijih glasova banjalučkog Big radija.

Publika i vjerni slušaoci ga najviše pamte kao voditelja izuzetno popularnih emisija poput “Balkan ekspresa”, “BlaBlaonice” i kontakt-emisije “Spajalica”.

Дарко Гуњић Гуња
Darko Gunjić Gunja

Ove emisije su u to vrijeme bile glavno mjesto zabave i povezivanja slušalaca, zbog čega ga kolege i javnost često nazivaju pionirom modernog radijskog šarma na ovim prostorima. Odlazak prepoznatljivog glasa Banjaluke ostavio je veliku prazninu u medijskom svijetu, a današnjem posljednjem ispraćaju prisustvovali su članovi porodice, brojni prijatelji, sugrađani i kolege koji su se oprostili od legendarnog voditelja.

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Preminuo Darko Gunjić Gunja

Darko Gunjić Gunja

sahrana

Banjaluka

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