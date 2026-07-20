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Pogledajte snimak iz Dragočaja: Građani ne nasjedaju na laži, bijesni na Kresojevića

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 09:44

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Бојан Кресојевић напао екипу АТВ-а
Foto: ATV

Dok mještani banjalučkog naselja Dragočaj tokom vrelih ljetnih dana preživljavaju bez kapi vode, Bojan Kresojević mislio je da je ovo idealna prilika za skupljanje jeftinih političkih poena.

Međutim, pokušaj populizma pretvorio se u njegov potpuni fijasko. Građani su mu očitali lekciju koju će dugo pamtiti, a sve je zabilježeno na video-snimku koji možete pogledati u nastavku.

Pokušao je Kresojević mještanima da proturi dobro poznate priče i opravdanja, ali ogorčeni građani više ne nasjedaju na laži.

"Bili smo ovdje prije dvije godine", izustio je Kresojević, na šta je odmah uslijedio ekspresan odgovor mještana: "I slagali ste prije dvije godine!"

Podsjetimo, Kresojević je juče među ogorčene ljude došao sa privatnim obezbjeđenjem, ali mu ni "straža" nije pomogla da pobjegne od neugodnih pitanja. Građani su ga potpuno ogolili i rastavili na proste faktore:

"Šta su prioriteti, šetališta i jezero kod Delte ili voda?!", upitala je jedna mještanka.

"Doveo si ljude da te čuvaju jer se bojiš!", poručili su mu mještani.

Histerija i napad na ATV

Kada je shvatio da su ga Dragočajci prozreli i poručili mu da "ne radi u Vodovodu i da ga niko ništa ne pita", Kresojević je potpuno izgubio kontrolu. Bijes je, zajedno sa svojim pristalicama, iskalio na ekipi ATV-a.

Kako smo juče objavili, oni su verbalno napali našu novinarku Ivanu Kordić i kamermana, tjerajući ih sa mjesta događaja i poručujući im da više ne dolaze u Dragočaj.

Ispred nadležnih u gradu izjavu je prethodno dao direktor banjalučkog Vodovoda, od kojeg su i sami ogorčeni mještani tražili odgovore na pitanja kada će dobiti vodu i zašto se njihov problem ne rješava.

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Bojan Kresojević

Bojan Kresojević napao ekipu ATV-a

Bojan Kresojević napao novinarku ATV-a

Dragočaj

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