Lažeš čim zineš, ti ne radiš u Vodovodu: Građani izribali Kresojevića

Bojan Kresojević našao se pozvanim da dođe među mještane Dragočaja koji bez vode provode vrele ljetne dane, ali nije se baš najbolje proveo.

Uvidjevši da nema odgovore na logična pitanja mještana, okomio se na ekipu ATV-a koja nije uzela izjavu od njega.

Ali, uzeli su mještani Dragočaja, koji, čini se, njegovim izjavama i pokušajima opravdanja nisu bili zadovoljni.

"Bili smo ovdje prije dvije godine", pokušao je nešto da kaže Kresojević ali je odmah prekinut rečenicom:

"I slagali ste prije dvije godine".

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Ogorčenje stanovnika Dragočaja bilo je vidljivo, postavljali su Kresojeviću pitanja, ali odgovore nisu dobijali.

Pokušavao je Kresojević sa svojim populističkim kontrapitanjima, ali nije mu prošlo jer je ljudima dozlogrdilo.

"Zašto je vama problem da pričam o rješenjima", pokušao je da izusti PSS-ov Kresojević da bi dobio ekspresan i direktan odgovor.

"Zato što lažeš! Zato što lažeš čim zineš. I ti ne radiš u Vodovodu i tebe niko ništa ne pita", poručio mu je jedan od ogorčenih mještana.

Tu se nije zaustavio, te je ogolio bahatost Bojana Kresojevića koji je u Dragočaj došao sa "obezbjeđenjem".

"Doveo si ljude zato što se bojiš, da te čuvaju. Mi se ne bojimo nikoga. Mi nismo donijeli ni vile, ni motike, ni kuke", nastavio je jedan od mještana.

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Nastavila su se pitanja građana, ali od Kresojevića odgovore nisu dobili.

"Šta su prioriteti, da se prave šetališta, da se puni jezero kod Delte, ili voda ljudi imaju?", upitala je Kresojevića jedna ogorčena mještanka.

Odgovor na to pitanje nije dobila već, ako što smo od Kresojevića i navikli, pokušaj opravdanja.

Kriv mu ATV

Uvidjevši da su građani prozreli njegove populističke namjere, Kresojević je sa svojim pristalicama bijes iskalio na ekipi ATV-a.

Zasmetalo mu je što nismo uzeli izjavu od njemu, iako se radi o gradskom pitanju, a kao što reče jedan od mještana, "on ne radi u Vodovodu", pa ostaje nejasno u kojoj funkciji bi govorio.

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Kresojević je našoj ekipi zaprijetio da će on objaviti kako "nismo željeli" da uzmemo njegovu izjavu, iako smo izjavu uzeli od jedine relevantne osobe za ovo pitanje koja je ispred Grada bila prisutna - direktora Vodovoda.

Kresojević i nekoliko njegovih pristalica krenulo je verbalno da napada našu novinarku Ivanu Kordić i kamermana, tjerajući ih sa mjesta događaja i poručujući im da više ne dolaze u Dragočaj.

Ispred nadležnih u gradu izjavu je prethodno dao direktor banjalučkog Vodovoda, od kojeg su i sami ogorčeni mještani tražili odgovore na pitanja kada će dobiti vodu i zašto se njihov problem ne rješava.