Banjalučki ćevap dobija zaštitni znak: Samo odabrane roštiljnice nosiće oznaku

Autor:ATV redakcija
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Grad Banjaluka će do kraja jula uručiti oznaku GTS – garantovano tradicionalni specijalitet – roštiljnicama koje su ostvarile pravo na to, čime će biti potvrđeno da se u tim objektima služi originalni banjalučki ćevap pripremljen prema zaštićenoj recepturi.
"Nakon što je u septembru 2024. godine uz podršku grada banjalučki ćevap dobio oznaku GTS, ovaj zaštitni znak je potvrdio autentičnost njegove tradicionalne recepture i načina pripreme", rekla je Srni Aleksandra Simić iz gradskog Odjeljenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj.
Ona je napomenula da je Gradska uprava podržala i osnivanje Udruženja za očuvanje garantovane tradicije specijaliteta "Banjalučki ćevap", bez kojeg ovaj specijalitet ne bi mogao ostvariti pravo na ovu prestižnu oznaku.
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Simićeva je rekla da je cilj grada Banjaluka i Udruženja da u narednom periodu u sistem zaštite bude uključeno što više ugostiteljskih objekata.
Promoter "Ćevap festa", popularne gastro-turističke manifestacije u Banjaluci posvećene promociji prepoznatljivog banjalučkog ćevapa, Nebojša Kuštrinović rekao je da je banjalučki ćevap jedinstven po ukusu, izgledu i načinu serviranja.
On je naveo da se banjalučki ćevap razlikuje od drugih i po somunu, odnosno lepini koja se pravi u specijalnim pećima na visokoj temperaturi, prenosi Srna.
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