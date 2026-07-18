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Ninković: Zapuštena ulica Blagoja Parovića slika brojnih drugih u Banjaluci

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 09:42

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Предсједник Скупштине града Бањалука
Foto: ATV

Ulica Blagoja Parovića u Banjaluci, koja se proteže od Kazneno-popravnog zavoda do Zalužana, jedna je u nizu zapuštenih, puna udarnih rupa, a na brojnim mjestima dva automobila se teško mimoilaze, izjavio je Srni predsjednik Skupštine grada Banjaluke Ljubo Ninković.

"Nažalost, Ulica Blagoja Parovića je već nešto viđeno u mnogim mjesnim zajednicama u Banjaluci. Treba da imamo svijest i razmišljamo o prioritetima, bez obzira u kojem dijelu grada je ulica, da li prigradska ili seoska i koliko je u njima glasača. Ovo govorim zbog toga jer vidim da gradonačelnik Draško Stanivuković odlučuje o rekonstrukciji na bazi toga koliku podršku može da dobije", ocijenio je Ninković.

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On je rekao da Stanivuković gleda da li nešto dobro izgleda kada se snima dronom, pa ako je to nekoliko stotina metara, uradiće da bi dobio podršku.

"Tamo gdje procjenjuje da ne može da dobije, nije mu na listi prioriteta i ne obraća pažnju na tu ulicu. U gradu je mnogo ulica u kojima godinama nisu okrpljene rupe, a da ne govorim o proširenju asfaltnog gazišta, trotoara ili bilo čega drugog", istakao je Ninković.

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Ninković je zamolio Stanivukovića da posveti pažnju Ulici Blagoja Parovića, ali i drugim koje su u lošem stanju, te da shvati da prioriteti koji su posloženi kroz Program zajedničke komunalne potrošnje nisu ničiji lični hir, već potrebe i želje ljudi koji žive u tim ulicama.

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Tagovi :

Ljubo Ninković

Draško Stanivuković

Banjaluka

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