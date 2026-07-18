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Baba Vanga predvidjela katastrofu za jedan znak

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 10:17

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Баба Ванга зажмирених очију
Foto: Printskrin/Jutjub

Baba Vanga, čuvena bugarska proročica je upozoravala da će Škorpije tokom 2026. godine proći kroz veoma težak period prepun izazova i velikih životnih promjena.

Baba Vanga je vjerovala da bi Škorpije mogle da se suoče sa ozbiljnim iskušenjima do kraja 2026. godine, piše "Informer".

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Za ovaj znak se navodi da će do kraja 2026. godine proći kroz period koji će mnogi opisati kao potpuni životni preokret. Ono što su godinama gradile moglo bi da bude stavljeno na test, a pojedine Škorpije mogle bi da se suoče sa naglim promjenama na poslu, finansijskim pritiscima ili prekidima važnih odnosa.

Situacije koje su dugo bile skrivane mogle bi da izađu na vidjelo, zbog čega će mnogi pripadnici ovog znaka morati da donesu odluke koje su odlagali mjesecima, pa čak i godinama.

Neočekivani troškovi

Posebno izazovan period mogao bi da bude vezan za novac i karijeru. Mogući su neočekivani troškovi, promjene poslovnog okruženja ili osjećaj da se trud ne isplati onako kako su očekivali.

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Upravo zbog toga mnoge Škorpije će biti primorane da preispitaju svoje prioritete i pronađu potpuno novi pravac.

Ono što će u početku djelovati kao gubitak kasnije bi moglo da se pokaže kao važna lekcija koja vodi ka većem uspjehu.

Turbulencije

Na emotivnom planu takođe su moguće velike turbulencije. Veze koje su dugo opstajale samo iz navike mogle bi da dođu do tačke pucanja, dok će odnosi zasnovani na iskrenosti imati priliku da postanu još jači.

Škorpije će biti suočene sa istinom, ma koliko ona bila neprijatna, a upravo će ih to natjerati da se oslobode svega što ih je sputavalo.

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Ipak, astrolozi ističu da izraz kolaps ne treba shvatati doslovno. On predstavlja rušenje starih obrazaca, navika i životnih okolnosti koje više ne služe njihovom razvoju.

Nakon svakog kraja dolazi novi početak, pa bi upravo kraj 2026. godine mogao da označi ulazak Škorpija u mnogo stabilniji i uspješniji životni period.

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Baba Vanga

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Horoskop

astrologija

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