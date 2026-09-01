Logo

Ostojić: Srpski narod zahvalan generalu Mladiću za slobodu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
01.09.2026 21:31

Komentari:

1
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић
Foto: ATV

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić izjavio je da srpski narod svakodnevnim okupljanjem, odavanjem počasti i paljenjem svijeća izražava najdublju zahvalnost generalu Ratku Mladiću, onome što je uradio za ovaj narod i Republiku Srpsku tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Ostojić je dodao da je Banjaluka samo jedan u nizu gradova koji različitim aktivnostima izražava zahvalnost Mladiću za stvaranje Republike Srpske i slobodu.

"Ovdje ne vidite samo borce, ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca, ovdje je ono što ostavlja emociju i najdublji utisak - a to su mladi ljudi koji su zahvalni Mladiću, ali i svim poginulim borcima", rekao je Ostojić novinarima u Banjaluci gdje se kod Centralnog spomenika poginulim borcima okupili građani koji su prislužili svijeće.

Odavanje počasti generalu Mladiću u Banjaluci

On je dodao da će biti nastavljene ovakve aktivnosti širom Srpske dok Mladić ne bude na dostojanstven način sahranjen.

"On je jedan od ljudi koji je najviše dao i u toku Odbrambeno-otadžbinskog rata, ali i svojom žrtvom i svime onim što je prošao, kao i njegova porodica, nakon rata do danas", rekao je Ostojić.

Бањалука Ратко Младић

Banja Luka

Veliki broj građana oprašta se od generala Ratka Mladića

On je istakao da ono što se plasira po federalnim medijima o generalu Mladiću samo pokazuje da BiH nema perspektivu, da je za narode najbolje da se raziđu i da svako ima svoju državu.

"Jednog dana Republika Srpska mora biti slobodna država", zaključio je Ostojić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

general Ratko Mladić

Umro Ratko Mladić

Radan Ostojić

Banjaluka

Republika Srpska

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite

Vojska Republike Srpske

Komentari (1)

Više iz rubrike

Саво Минић премијер ученици ђаци школа нова школска година

Republika Srpska

"U Srpskoj oko 150 prvačića više nego lani"

2 h

0
Промијенио се однос према Додику: Пленковић открио шта се дешава у међународној заједници

Republika Srpska

Promijenio se odnos prema Dodiku: Plenković otkrio šta se dešava u međunarodnoj zajednici

2 h

1
Саво Минић предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić: Cilj je da djeca imaju mirno školovanje i dobre, opremljene škole

2 h

0
Хеликоптерска јединица МУП-а Српске

Republika Srpska

Helikopter MUP-a Srpske gasio požar na području sela Grabovica kod Trebinja

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

57

Zaplijenjeno više od 560.000 dolara donacija Hamasu u kriptovalutama

21

32

Ko pročita poruke na kružnom kod Merkatora biće kažnjen

21

31

Ostojić: Srpski narod zahvalan generalu Mladiću za slobodu

21

14

Požar u Vrbanji, vatrogasci na terenu

21

01

Novi detalji o majci i kćerki koje su umrle na Jadranu: Porodica nedavno doživjela još jednu tragediju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima