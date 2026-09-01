Ostojić: Srpski narod zahvalan generalu Mladiću za slobodu

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić izjavio je da srpski narod svakodnevnim okupljanjem, odavanjem počasti i paljenjem svijeća izražava najdublju zahvalnost generalu Ratku Mladiću, onome što je uradio za ovaj narod i Republiku Srpsku tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Ostojić je dodao da je Banjaluka samo jedan u nizu gradova koji različitim aktivnostima izražava zahvalnost Mladiću za stvaranje Republike Srpske i slobodu.

"Ovdje ne vidite samo borce, ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca, ovdje je ono što ostavlja emociju i najdublji utisak - a to su mladi ljudi koji su zahvalni Mladiću, ali i svim poginulim borcima", rekao je Ostojić novinarima u Banjaluci gdje se kod Centralnog spomenika poginulim borcima okupili građani koji su prislužili svijeće.

Odavanje počasti generalu Mladiću u Banjaluci

On je dodao da će biti nastavljene ovakve aktivnosti širom Srpske dok Mladić ne bude na dostojanstven način sahranjen.

"On je jedan od ljudi koji je najviše dao i u toku Odbrambeno-otadžbinskog rata, ali i svojom žrtvom i svime onim što je prošao, kao i njegova porodica, nakon rata do danas", rekao je Ostojić.

Banja Luka Veliki broj građana oprašta se od generala Ratka Mladića

On je istakao da ono što se plasira po federalnim medijima o generalu Mladiću samo pokazuje da BiH nema perspektivu, da je za narode najbolje da se raziđu i da svako ima svoju državu.

"Jednog dana Republika Srpska mora biti slobodna država", zaključio je Ostojić.