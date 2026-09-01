"U Srpskoj oko 150 prvačića više nego lani"

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je u školama u Republici Srpskoj ove godine oko 150 više prvačića nego lani.
Minić je rekao da je Vlada Srpske realizovala infrastrukturne projekte u 90 škola u proteklih godinu dana, na dobrobit učenika da imaju adekvatne uslove za školovanje.
"Izgradili smo dvije nove osnovne škole. Kada je riječ o obrazovanju, zajedno sa aktivnostima nabavke udžbenika i ostalog u vezi sa opremanjem, mogu reći da sam zadovoljan i posebno srećan kada vidim da je djece više", rekao je Minić novinarima u banjalučkoj Osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić".
On je napomenuo da je danas objavljen javni poziv za prijavu za subvenciju produženog boravka u privatnim ustanovama.
Direktor Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" Dragiša Grmuša zahvalio je Vladi Republike Srpske na pomoći u realizaciji projekta energetske efikasnosti za šta je uloženo više od dva miliona KM.
"U potpunosti je zamijenjena fasada, krov sva tri objekta u okviru škole, te rekonstruisana kotlovnica čime smo prešli na ekološki prihvatljiviji energent", naveo je Grmuša.
On je dodao da je škola, iako jedna od starijih u Banjaluci, sada jedna od najmodernijih u gradu.
Grmuša je istakao da je ove godine u ovu školu upisano 78 prvačića i da ih je više nego lani, te da školu pohađa 585 đaka, prenosi Srna
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