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"U Srpskoj oko 150 prvačića više nego lani"

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01.09.2026 19:27

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Foto: Srna

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je u školama u Republici Srpskoj ove godine oko 150 više prvačića nego lani.

Minić je rekao da je Vlada Srpske realizovala infrastrukturne projekte u 90 škola u proteklih godinu dana, na dobrobit učenika da imaju adekvatne uslove za školovanje.

"Izgradili smo dvije nove osnovne škole. Kada je riječ o obrazovanju, zajedno sa aktivnostima nabavke udžbenika i ostalog u vezi sa opremanjem, mogu reći da sam zadovoljan i posebno srećan kada vidim da je djece više", rekao je Minić novinarima u banjalučkoj Osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić".

On je napomenuo da je danas objavljen javni poziv za prijavu za subvenciju produženog boravka u privatnim ustanovama.

Direktor Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" Dragiša Grmuša zahvalio je Vladi Republike Srpske na pomoći u realizaciji projekta energetske efikasnosti za šta je uloženo više od dva miliona KM.

"U potpunosti je zamijenjena fasada, krov sva tri objekta u okviru škole, te rekonstruisana kotlovnica čime smo prešli na ekološki prihvatljiviji energent", naveo je Grmuša.

On je dodao da je škola, iako jedna od starijih u Banjaluci, sada jedna od najmodernijih u gradu.

Grmuša je istakao da je ove godine u ovu školu upisano 78 prvačića i da ih je više nego lani, te da školu pohađa 585 đaka, prenosi Srna

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Tagovi :

Savo Minić

Škola

nova školska godina

Republika Srpska

učenici

prvačići

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