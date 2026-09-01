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Više od 2.100 ilegalnih migranata uhapšeno u Njujorku

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01.09.2026 19:55

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Више од 2.100 илегалних миграната ухапшено у Њујорку

Služba za imigraciju i carinu SAD uhapsila je više od 2.100 ilegalnih migranata u Njujorku tokom racija sprovedenih u okviru operacije "Trula jabuka", saopštilo je američko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

"Tokom operacije `Trula jabuka` uhapsili smo više od 2.100 kriminalaca, među kojima su bili ubice, silovatelji i trgovci drogom", saopštilo je ministarstvo na "Iksu".

Na dan stupanja na dužnost kao 47. predsjednik SAD, Donald Tramp je obećao da će zaustaviti ilegalnu imigraciju i pokrenuti masovne deportacije.

On je takođe proglasio vanredno stanje na nacionalnom nivou zbog migracione krize na granici SAD sa Meksikom, prenosi Srna.

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Tagovi :

Migranti

hapšenje

Deportacija

Sjedinjene Američke Države

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