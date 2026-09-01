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Donald Tramp potvrdio napade na Iran i zaprijetio: Ako odgovore, od njih će ostati veoma malo

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01.09.2026 20:36

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Предсједник Доналд Трамп слуша док новинар поставља питање у Овалном кабинету Бијеле куће, понедјељак, 31. августа 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Američka vojska saopštila je u utorak da izvodi nove udare na ciljeve u Iranu, a predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je napade potvrdio u objavi na svojoj društvenoj mreži.

Pojasnio je i odluku da pokrene ove napade na Iran.

"Napadi su veliki i snažni, a izvedeni su kao odmazda zbog neuspjelog pokušaja Iranaca da postave morske mine u moreuzu, koji trenutno nema mina. One su u potpunosti uklonjene ili detonirane. Napad je pokrenut i zbog toga što su Iranci ispalili osam projektila na našu vojnu bazu u Jordanu, koji su svi uspješno oboreni", napisao je.

U drugom dijelu svoje poruke Tramp je izdao i prijetnju Iranu.

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"Ako propala država Iran uzvrati na ovaj potpuno opravdani napad, bit će ponovo napadnuta, mnogo snažnije i na mnogo višem nivou, ali to neće biti najveći napad od svih. Taj napad tek čeka u pripravnosti i, kada bude završen, od Islamske Republike Iran ostaće veoma malo", dodao je predsjednik SAD-a.

Podsjetimo, Američka centralna komanda navela je da napadi dolaze nakon nedavnih pokušaja Iranske revolucionarne garde da izvede udare na komercijalne brodove u Hormuškom moreuzu i na američke pripadnike raspoređene u regiji.

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Tagovi :

Donald Tramp

Iran

američka vojska

Napad na Iran

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