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Naziv jezera Ontario promijenjen u jezero Amerika na Gugl mapama

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 18:47

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На Гугл мапама промијењен назив језера Онтарио у језеро Америка.
Foto: Google Maps/Screenshot

Aplikacija Gugl Maps promijenila je naziv jezera Ontario u Jezero Amerika za korisnike u Sjedinjenim Američkim Državama, kako bi se uskladila sa izvršnom uredbom predsjednika Donalda Trampa o preimenovanju jezera, saopštila je danas kompanija Gugl.

- Pošto ažuriramo Gugl Maps kako bismo odrazili promjene naziva u zvaničnim vladinim izvorima, a to je u SAD sistem GNIS, ljudi koji koriste našu aplikaciju u Americi vidjeće naziv Jezero Amerika, dok će korisnici u Kanadi i dalje vidjeti termin jezero Ontario, a oni van ove dvije zemlje vidjeće oba naziva tog jezera - naveo je Gugl u objavi.

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Tramp je u četvrtak objavio da mijenja ime najmanjeg od pet Velikih jezera, što je potez u okviru eskalirajućeg trgovinskog spora sa Kanadom koji je naveo obje zemlje da uvedu uzajamne carine na robu vrijednu milijarde dolara.

Predsjednikova uredba uticala je na američki Sistem informacija o geografskim nazivima (GNIS), koji određuje standarde za zvanične mape SAD, navodi Rojters.

Ona, međutim, nema nikakav uticaj na kanadske konvencije o imenovanju geografskih pojmova, niti na to kako ostatak svijeta naziva ovo jezero.

Kanadski premijer Mark Karni je odmah u četvrtak odbacio promjenu imena jezera.

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Gugl Maps je prošle godine napravio sličnu izmjenu za Meksički zaliv, označivši ga kao “Zaliv Amerika“ nakon Trampove izvršne uredbe donesene prvog dana njegovog mandata, kojom je preimenovan taj zaliv.

(Tanjug)

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