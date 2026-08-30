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Maduro objavio fotografiju iz zatvora: Poslao poruku svojim unucima i djeci

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 18:12

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Мадуро објавио фотографију из затвора: Послао поруку својим унуцима и дјеци
Foto: Printscreen/Telegram/Sputnik

Bivši predsjednik Venecuele Nikolas Maduro, koji se trenutno nalazi u američkom zatvoru, objavio je na "Iksu" svoju fotografiju iz zatvora i obratio se svojim unucima i djeci.

"Mali poklon ljubavi i nade. Šaljem ovu fotografiju kao mali poklon svim svojim unucima i unukama, dječacima i djevojčicama i svim plemenitim ljudima koji nas vole. Želim da znate da smo čvrsti, sa srcima punim vaše ljubavi", navodi se u poruci uz fotografiju.

Na fotografiji je Maduro u sivoj trenerci dok stoji uz zid i smiješi se.

SAD su 3. januara napale civilne i vojne objekte u Karakasu, a predsjednik SAD Donald Tramp tada je objavio da su američke specijalne snage zarobile Madura i njegovu suprugu.

Dva dana kasnije par se pojavio pred Saveznim sudom SAD u Njujorku, gdje se suočavaju sa optužbama za navodno učešće u trgovini drogom.

Oboje su se izjasnili da nisu krivi.

(Srna)

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Tagovi :

Nikolas Maduro

Venecuela

Zatvor

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