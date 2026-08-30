Raste broj preminulih prilikom prevrtanja trajekta: U toku potraga za nestalima

Najmanje osam ljudi poginulo je nakon što se trajekt sa blizu 270 putnika i članova posade prevrnuo kod sjeverne obale Kipra, javili su turski mediji.

Unal Ustel, premijer turske zajednice na sjeveru ostrva, izjavio je televiziji TRT da je do sada spaseno 237 ljudi.

Svijet Maduro objavio fotografiju iz zatvora: Poslao poruku svojim unucima i djeci

U toku je potraga za još 22 osobe.

Ustel je rekao da se trajekt suočio sa nepovoljnim vremenskim uslovima i da je počeo da se puni vodom samo 15 minuta nakon što je isplovio. Poziv za pomoć upućen je ubrzo nakon toga.

"Policija je privela osam ljudi, uključujući kapetana trajekta, u okviru istrage o potonuću", prema Ustelu.

Lider turske zajednice na Kipru Tufan Erhurman izjavio je da vremenski uslovi "nisu bili loši" i pozvao da se ne spekulaciše o uzroku nesreće.

On je dodao da je brod potonuo u vodi dubine 500 metara, što otežava potragu.

Svijet Srbin umro na plaži: Kćerka sada traga za istinom, moli samo jedno

Turski predsjednik Tajip Erdogan izrazio je saučešće i rekao da je njegova administracija koordinisana sa sjevernim Kiprom u potrazi i spasavanju.

(Srna)