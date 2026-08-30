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Raste broj preminulih prilikom prevrtanja trajekta: U toku potraga za nestalima

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 18:35

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Трајект по имену 'Ахмет Хулуси Иилдирим' пристао је у ужурбаној луци у Истанбулу у Турској.
Foto: Betül Güneş/Pexels

Najmanje osam ljudi poginulo je nakon što se trajekt sa blizu 270 putnika i članova posade prevrnuo kod sjeverne obale Kipra, javili su turski mediji.

Unal Ustel, premijer turske zajednice na sjeveru ostrva, izjavio je televiziji TRT da je do sada spaseno 237 ljudi.

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U toku je potraga za još 22 osobe.

Ustel je rekao da se trajekt suočio sa nepovoljnim vremenskim uslovima i da je počeo da se puni vodom samo 15 minuta nakon što je isplovio. Poziv za pomoć upućen je ubrzo nakon toga.

"Policija je privela osam ljudi, uključujući kapetana trajekta, u okviru istrage o potonuću", prema Ustelu.

Lider turske zajednice na Kipru Tufan Erhurman izjavio je da vremenski uslovi "nisu bili loši" i pozvao da se ne spekulaciše o uzroku nesreće.

On je dodao da je brod potonuo u vodi dubine 500 metara, što otežava potragu.

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Turski predsjednik Tajip Erdogan izrazio je saučešće i rekao da je njegova administracija koordinisana sa sjevernim Kiprom u potrazi i spasavanju.

(Srna)

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Tagovi :

Kipar

nesreća

Trajekt

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