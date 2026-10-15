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Nema veze sa svađom: Jedna rečenica je znak da ljubav blijedi

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15.10.2026 12:06

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Пар се свађа близу шеталишта поред плаже по сунчаном дану.
Foto: RDNE Stock project/Pexels

Ponekad se dvoje ljudi udaljavaju toliko tiho da ni sami ne primjete kada su prestali da budu bliski. A jedan od prvih znakova može se kriti u sasvim običnim situacijama i rečenicama.

"Vidi kako je lijep zalazak sunca."

"Znaš šta mi se danas dogodilo?"

"Hoćeš da ti pokažem nešto?"

Na prvi pogled, ništa posebno. Ipak, upravo ovakvi trenuci mogu mnogo da govore o tome kako funkcioniše jedna veza.

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Kada prestajemo da primjećujemo jedno drugo?

Psiholog Džon Gotman, poznat po istraživanjima partnerskih odnosa, opisuje takve trenutke kao male pokušaje povezivanja. To ne moraju biti romantični gestovi.

Nekada je to pitanje, osmijeh, dodir ili jednostavna želja da sa partnerom podijelimo nešto što nam je privuklo pažnju.

Važno je ono što se dogodi sljedeće. Ako partner zastane, pogleda nas i zainteresuje se za ono što govorimo, makar na nekoliko sekundi, pokazuje da je prisutan.

Ali ako se takvi pokušaji stalno završavaju ćutanjem, gledanjem u telefon ili nezainteresovanim odgovorom, s vremenom se može pojaviti osjećanje usamljenosti, čak i kada dvoje ljudi živi pod istim krovom.

Nije stvar u jednoj propuštenoj rečenici

Naravno, niko ne može biti pažljiv baš svakog trenutka. Umor, posao i svakodnevne obaveze ponekad nam odvuku pažnju. Problem nastaje kada ignorisanje postane obrazac.

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Jedan partner pokušava da započne razgovor, drugi ne reaguje. Sljedeći put pokušaj je kraći. Poslije nekog vremena možda potpuno nestane. I tako se dogodi nešto neobično: par se više gotovo i ne svađa, ali nema ni mnogo toga da podijeli.

Mala promjena koja može mnogo da znači

Za ponovno uspostavljanje bliskosti nisu uvijek potrebni skupi izlasci, putovanja ili veliki romantični gestovi. Ponekad je dovoljno spustiti telefon kada partner počne da govori, postaviti dodatno pitanje ili pokazati iskreno interesovanje.

Isto tako, važno je otvoreno reći kada nam nedostaje pažnja, umjesto očekivanja da druga osoba sama pogodi šta osjećamo.

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Jer ljubav se ne pokazuje samo velikim riječima. Često se najjasnije vidi u onom malom, svakodnevnom trenutku kada partner želi nešto da podijeli sa nama — a mi odlučimo da ga zaista saslušamo.

(24 sedam)

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Tagovi :

ljubavne veze

raskid veze

ljubavni problemi

partnerski odnos

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