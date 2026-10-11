3 stvari koje radi muškarac koji ne vidi sebe pored tebe

Muškarac koji ne planira budućnost sa vama može biti pažljiv, ali izbjegava ozbiljne teme.

Ponekad žena osjeća da je muškarac blizak, ali ne baš sa njom. On može biti pažljiv, nježan, strastven, redovno slati poruke, pa čak i govoriti o svojim osjećanjima, a ipak ostaje čudan osjećaj neizvjesnosti u vezi. Kao da se krećete zajedno, ali samo do određene tačke poslije koje počinje teritorija na koju vas ne poziva.

Ovdje je posebno lako pomješati prisustvo sa namjerom. Muškarac može istinski uživati u ženi, osjećati snažnu privlačnost prema njoj i apsolutno ne željeti da je izgubi ali to ne znači da je zamišlja kao dio svog budućeg života.

Obično se razlika ne manifestuje u glasnim izjavama, već u mnogo tišim stvarima: u tome kako muškarac gradi odnose tokom vremena, kakvo mjesto vam daje u svom životu i da li je u stanju da govori o budućnosti ne apstraktno, već konkretno.

Postoje tri znaka na koja vrijedi obratiti posebnu pažnju:

1. Lako govori o sadašnjosti, ali izbjegava konkretnu budućnost

Muškarac bi mogao rado da razgovara o tome gdje ćete ići za vikend, šta ćete raditi uveče ili gdje ćete putovati sljedećeg ljeta. Ali čim razgovor dotakne ozbiljnije teme, sve postaje nejasno.

„Vidjećemo.“

„Zašto praviti planove za sve?“

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„Hajde samo da uživamo u onome što imamo.“

„Ne volim da planiram toliko unapred.“

Jedna fraza poput ove ne dokazuje ništa, jer neki ljudi zaista ne vole da prave dugoročne planove. Međutim, ako neizvjesnost postane obrazac, a ne osobina ličnosti, vrijedi obratiti pažnju na to.

Osoba koja vas zaista vidi u svojoj budućnosti obično postepeno počinje da vas uključuje u nju dopuštajući samu ideju da ćete za šest mjeseci, godinu ili nekoliko godina i dalje biti dio njenog života. Ako ga bilo kakvo pominjanje budućnosti natjera da promijeni temu, našali se ili ostavi sve neodlučnim, možda mu je jednostavno udobno sa onim kako stvari stoje sada.

2. Drži te podalje od svog stvarnog života

Postoje muškarci koji se divno provode sa ženom, ali istovremeno kao da je drže podalje od svog života. Izlazite na sastanke, provodite večeri zajedno, putujete i razgovarate, ali postoje jasne granice koje on ne traži da pređete.

Malo znate o njegovom stvarnom svakodnevnom životu, ne poznajete njegove bliske prijatelje niti učestvujete u važnim događajima. Kada vas osoba zaista posmatra kao dugoročnog partnera, vremenom se javlja prirodna želja da vas upozna sa svojim svetom: da vas upozna sa prijateljima, pozove na poznata mjesta i uzme u obzir prilikom donošenja odluka. Ako muškarac želi samo onaj dio intimnosti koji mu sada odgovara, a izbjegava integraciju vaših života, to je elokventan signal.

3. Želi intimnost bez preuzimanja odgovornosti

Ovo je možda najvažniji znak. Muškarac možda želi vašu naklonost, pažnju, emocionalnu podršku i intimnost, ali istovremeno ne želi sigurnost, posvećenost niti potrebu da uzme u obzir vaše potrebe.

On želi da bude sa vama kada se osjeća dobro i udobno, ali kada je u pitanju ono što je vama potrebno, izgovara se, ostaje nejasan ili vas moli da ga ne „pritiskate“.

Namjere osobe ne mogu se zaslužiti savršenim ponašanjem. Ako muškarac ne želi budućnost sa vama, vaš posao nije da pronađete pravu kombinaciju riječi da ga natjerate da promijeni mišljenje, već da shvatite da li se vaše želje poklapaju. Veze postaju bolne kada jedan partner želi budućnost, a drugi koristi sadašnjost, ostavljajući prvog u nadi, prenosi Stil.