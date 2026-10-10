Zašto je neke veze teško prekinuti iako znate da je vrijeme da odete

Svaki raskid boli, ali postoje veze iz kojih je posebno teško izaći. Ne zato što ne vidiš problem, već zato što između vas postoji nešto što je mnogo teže presjeći od same ljubavi.

Najviše zbunjuje kada osoba nije neko ko te otvoreno odbacuje. Naprotiv, govori da te voli, trudi se na svoj način i uvjerava te da će se stvari promijeniti. Upravo zato je mnogo teže povjerovati sopstvenom osjećaju da nešto ozbiljno nije u redu u ljubavnoj vezi.

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Sve počinje gotovo savršeno

Na početku veze obično nema mnogo razloga za sumnju. Postoje privlačnost, pažnja, zajednički planovi i osjećaj da ste pronašli osobu sa kojom želite da gradite odnos.

Problem se najčešće pojavljuje postepeno. Ne mora da postoji jedan veliki trenutak poslije kog je sve drugačije. Umjesto toga, odnos počinje da vas iscrpljuje kroz sitnice koje se gomilaju, dok jednog dana ne shvatite da više niste zadovoljni.

Dvije reakcije koje mogu da vas zadrže

Filozof i pisac Alen de Boton opisuje dvije česte reakcije partnera kada konačno otvoreno kažete šta vas povrjeđuje. I obje mogu da vam otežaju odluku o raskidu.

Prva je priznanje problema. Partner se izvinjava, obećava da će se promijeniti, predlaže terapiju ili vas uvjerava da će od tog trenutka sve biti drugačije. Vi dobijate novu nadu i odlučujete da sačekate.

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Problem nastaje kada se obećanja ponavljaju, a stvarna promjena izostaje. Vremenom se u odnos umiješaju zajednički stan, djeca, finansije, godine provedene zajedno i sve ono zbog čega raskid više nije samo emotivna odluka.

Druga reakcija je poricanje. Umjesto razgovora o problemu, partner može da vas ubijedi da pretjerujete, da ste pogrešno razumjeli situaciju ili da je problem zapravo u vama.

Tada počinjete da preispitujete sopstveni osjećaj i sjećanje na ono što se dogodilo. Što više sumnjate u sebe, to je teže da donesete odluku kojoj ste možda već odavno blizu.

Zašto je onda toliko teško otići?

Zato što osjećanja rijetko prate logiku.

Možete istovremeno znati da vam odnos šteti i i dalje voljeti tu osobu. Možete se nadati da će se promijeniti, prisjećati lijepih trenutaka i misliti da biste možda ipak trebalo da budete strpljiviji.

U međuvremenu, iscrpljenost raste. Počinjete da plaćate cijenu odnosa svojim mirom, samopouzdanjem i svakodnevnim osjećajem sigurnosti.

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Najveća zamka je u tome što često ne napuštate samo osobu. Napuštate i zajedničke planove, navike, uspomene, rutinu i sliku budućnosti koju ste zajedno napravili.

Ponekad je potrebna pomoć sa strane

Kada je emotivna veza toliko jaka da sami više ne možete jasno da sagledate situaciju, podrška druge osobe može mnogo da znači.

Alen de Boton odluku o odlasku poredi sa teškim usponom za koji je ponekad potreban partner u penjanju. To može biti psihoterapeut, blizak prijatelj ili osoba kojoj vjerujete i koja će vam pomoći da ostanete pri svojoj odluci onda kada vam bude najteže.

Tražiti pomoć ne znači da ste slabi. Ponekad je upravo podrška sa strane ono što vam omogućava da ponovo čujete sopstveni glas.

Na kraju, najteže nisu uvijek veze u kojima nema ljubavi. Mnogo teže mogu biti one u kojima ljubav postoji, ali odnos uprkos tome nije dobar za vas.

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Kada se riječi i postupci uporno ne podudaraju, važno je gledati ono što partner zaista radi, a ne samo ono što obećava. A kada shvatite da vas odnos više iscrpljuje nego što vam donosi bliskost, sigurnost i mir, možda je vrijeme da prestanete da čekate da se druga osoba promijeni, prenosi SuperŽena.

Nekada najteža odluka nije da ostanete i pokušate još jednom, već da priznate sebi da ste pokušavali dovoljno dugo.