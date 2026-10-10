Vic dana: Koji vam je porok?

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Foto: Unsplash

Otišao muškarac na sistematski pregled, a doktor ga pita:

– Pušite li? – Ne, doktore. – Pijete li alkohol? – Ni kap! – Jedete li masno? – Nikada! – Kockate li se? – Ne pada mi na pamet! Doktor ga začuđeno pogleda: – Pa, čovječe, imate li vi uopšte neki porok? – Imam, doktore. Lažem. – A koliko često? – Samo kad dođem kod doktora!

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