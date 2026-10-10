Vic dana: Koji vam je porok?

Autor:ATV redakcija
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Otišao muškarac na sistematski pregled, a doktor ga pita:
– Pušite li?
– Ne, doktore.
– Pijete li alkohol?
– Ni kap!
– Jedete li masno?
– Nikada!
– Kockate li se?
– Ne pada mi na pamet!
Doktor ga začuđeno pogleda:
– Pa, čovječe, imate li vi uopšte neki porok?
– Imam, doktore. Lažem.
– A koliko često?
– Samo kad dođem kod doktora!
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