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Vic dana: Koji vam je porok?

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10.10.2026 14:21

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Vic
Foto: Unsplash

Otišao muškarac na sistematski pregled, a doktor ga pita:

– Pušite li?

– Ne, doktore.

– Pijete li alkohol?

– Ni kap!

– Jedete li masno?

– Nikada!

– Kockate li se?

– Ne pada mi na pamet!

Doktor ga začuđeno pogleda:

– Pa, čovječe, imate li vi uopšte neki porok?

– Imam, doktore. Lažem.

– A koliko često?

– Samo kad dođem kod doktora!

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Vic dana

Vicevi

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