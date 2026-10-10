Nakon napada nožem u školama uhapšeno više od 70 osoba

Poljska policija saopštila je da je 76 ljudi uhapšeno nakon dva napada nožem u školama u kojima je jedna osoba poginula, a nekoliko je povrijeđeno.

U saopštenju, koje je objavljeno danas, navodi se da je oko 50.000 škola pregledano širom zemlje.

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"Registrovan je ukupno 231 incident u kojima je policija preduzela mjere u vezi sa osnovanom sumnjom na krivično djelo", navodi se u saopštenju.

Za sada nema informacija o identitetu privedenih, navodi DPA.

U četvrtak, 8. oktobra 37-godišnji školski domar je ubijen, a još dvije osobe su povrijeđene u napadu nožem čiji je vinovnik petnaestogodišnjak u školi u Leščidol-Novinima, oko 70 kilometara sjeveroistočno od Varšave.

Dan ranije, jedan devetnaestogodišnjak nožem je povrijedio devet osoba, od kojih dvije teško, u stručnoj školi u Ostrolenki, nešto manje od 100 kilometara sjeverno od Varšave.

Premijer Donald Tusk naredio je ranije policijske kontrole u ​​svim školama u zemlji. Mnoge škole u ​​regionu Mazovija oko Varšave juče su bile zatvorene.

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Tusk je izjavio da je petnaestogodišnji napadač nosio kacigu sa kamerom kako bi snimio svoj zločin.

Odjeljenje za kibernetički kriminal policije je potom istražilo da li trenutno postoji izazov na društvenim mrežama koji podstiče mlade ljude da izvršavaju takve napade. Međutim, agencija je juče saopštila da za sada nema znakova toga.

(Srna)