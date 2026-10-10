"Kad Igor pobijedi Draška, pečem jagnje u centru": Srpčanin uputio zahtjev Gradu Banjaluka

Bojan Kojić iz Srpca upitao je Grad Banjaluka da mu odrede lokaciju kako bi realizovao obećanje koje je dao ukoliko organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik bude imao više glasova od lidera PSS-a Draško Stanivukovića u Izbornoj jedinici tri za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

On je Gradskoj upravi uputio zahtjev za određivanje lokacije za pečenje jagnjeta u strogom centru grada Banja Luka

"Ja, Bojan Kojić iz Srpca, obraćam Vam se sa zahtjevom da mi odredite odgovarajuću lokaciju na području strogog centra grada Banja Luka na kojoj bih mogao realizovati javno obećanje koje sam dao 6. jula 2026. godine pred cijelim svjetskim auditorijumom", naveo je Kojić.

On je istakao da je tom prilikom javno obećao da će, ukoliko se ispune određena predviđanja rezultata parlamentarnih izbora u Republici Srpskoj, ispeći jagnje u strogom centru Banje Luke.

"Budući da sam čovjek od riječi, koji drži do ličnog integriteta i datih obećanja, smatram svojom dužnošću da isto ispunim, te da svojim primjerom pokažem da javna riječ i dalje ima težinu i značaj. S tim u vezi, molim Vas da mi, u skladu sa važećim propisima i mogućnostima koje Gradska uprava ima na raspolaganju, predložite i odobrite odgovarajuću lokaciju na kojoj bih mogao organizovati navedeni događaj", istakao je Kojić.

Dodao je da koristim ovu priliku da Gradsku upravu, kao i sve zainteresovane predstavnike Gradske uprave, srdačno pozove da se pridruže i budu dragi gosti na ovom nesvakidašnjem i, kako vjeruje, veličanstvenom skupu, posvećenom dosljednosti, časti i održavanju date riječi.

Hoćemo li braćo? — Bojan Kojić (@BojanKoja) October 9, 2026

"Imajući u vidu značaj blagovremene organizacije ovog događaja, molim Vas da mi odgovor na ovaj zahtjev dostavite u roku od tri dana od dana njegovog prijema Unaprijed zahvaljujem na razumijevanju i očekujem Vaš pozitivan odgovor", naveo je Kojić u zahtjevu Gradskoj upravi.