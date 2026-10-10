I dalje raste prednost Minića ispred Blanuše

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Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 289.287 glasova, odnosno za 58.424 glasa više od protivkandidata iz SDS-a Branka Blanuše, preliminarni su podaci Centralne izborne komisije BiH na osnovu rezultata sa 98,22 odsto biračkih mjesta.

Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša osvojio je 230.863 glasa. Važećih glasačkih listića bilo je 552.731, nevažećih praznih 20.150, a nevažećih po drugom osnovu 7.299. BiH Lista SNSD-a za Parlamentarnu skupštinu osvojila 41,20 odsto glasova

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