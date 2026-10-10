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Cvijanovićeva osvojila 55.58 odsto glasova

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10.10.2026 15:21

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Foto: ATV/Branko Jović

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović osvojila je 305.911 ili 55,58 odsto glasova, što je za 160.365 više u odnosu na kandidata SDS-a Marinka Božovića, pokazuju najnoviji preliminarni podaci Centralne izborne komisije (CIK) BiH.

Za Božovića je glasalo 145.546 ili 26,44 odsto birača, a za kandidata Liste za pravdu i red Nebojšu Vukanovića 98.909 ili 17,97 odsto glasova.

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Do sada su obrađeni podaci sa 2.045 ili 98,22 odsto biračkih mjesta, dok nisu primljeni podaci za 37 biračkih mjesta.

Važećih listića bilo je 550.366, nevažećih praznih 24.051, dok je nevažećih iz drugih razloga bilo 4.962.

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Željka Cvijanović

CIK BiH

Izbori 2026

Predsjedništvo BiH

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