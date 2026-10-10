Autobus sa fudbalerima sletio s puta: Odgođena utakmica

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Utakmica 9. kola Druge lige Federacije BiH, grupa Centar, između FK Goražde i Famosa iz Hrasnice neće biti odigrana u planiranom terminu nakon što je autobus s gostujućom ekipom sletio s puta na putu prema Goraždu.
U autobusu su se nalazili fudbaleri i članovi stručnog štaba Famosa. Prema dostupnim informacijama, u nesreći niko nije povrijeđen.
Fudbal
Portugal suspendovao Ronalda
Ipak, zbog okolnosti nesreće i šoka koji su pretrpjeli članovi ekipe, procijenjeno je da nisu ispunjeni uslovi za odigravanje utakmice. Ekipa Famosa nakon incidenta krenula je nazad prema Hrasnici. Povodom događaja oglasio se i FK Goražde, potvrdivši da se susret neće igrati prema ranije utvrđenom rasporedu.
"Obavještavamo javnost, navijače i sportsku javnost da se utakmica između FK Goražde i FK Famos odgađa. Do odgađanja je došlo zbog saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovala ekipa FK Famos na putu prema Goraždu. Zbog okolnosti i stanja u ekipi utakmica se u dogovorenom terminu neće odigrati. Novi termin odigravanja ove utakmice biće naknadno utvrđen i objavljen čim se za to steknu uslovi", saopštili su iz goraždanskog kluba.
Iz FK Goražde zahvalili su javnosti i navijačima na razumijevanju, uz najavu da će novi termin utakmice biti objavljen naknadno.
Fudbal
Oglasila se majka Kristijana Ronalda: Ne cijene ga dovoljno
Najvažnije je da u ovoj nesreći nije bilo povrijeđenih, dok će se o nastavku takmičarskog rasporeda odlučivati nakon dogovora klubova, prenosi Avaz.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
19
17
19
17
19
16
19
15
18
58
Trenutno na programu