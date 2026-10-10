Voz koji je prevozio 400 turista udario u kran: Ima povrijeđenih

Tri radnika povrijeđena su danas, od kojih jedan teško, kada je voz udario u kran kod italijanskog mjesta Rokarazo, prenio je list "Mesađero".

Nesreća se dogodila kada se voz Italijanske transibirske željeznice na istorijskoj turističkoj liniji kroz regije Abruco i Molize sudario iz još neutvrđenih razloga sa teškom građevinskom mašinom opremljenom kranom, koja je korišćena za radove na rekonstrukciji mosta.

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U sudaru su povrijeđena tri radnika firme angažovane na izvođenju radova, a svi su strani državljani. Među njima je bio i 56-godišnji državljanin Senegala koji je zadobio teške višestruke povrede i helikopterom je prebačen u bolnicu "San Salvatore" u gradu Akvili.

Njegovo zdravstveno stanje je neizvjesno, mada se navodi da mu život nije ugrožen. Ostala dva radnika, oba u pedesetim godinama, primljena su u bolnicu u Kastel di Sangru sa lakšim povredama.

Mašinovođe i oko četiri stotine turista u vozu prošli su bez povreda, ali su bili vidno potreseni incidentom.

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Na lice mjesta stigle su ekipe hitne pomoći iz Peskokostanca i pripadnici karabinjera iz jedinice “Alto Sangro” kako bi rekonstruisali tok sudara i utvrdili odgovornost.

(Telegraf)