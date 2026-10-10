U masovnoj pucnjavi najmanje devet poginulih: Među njima i djeca

Autor:ATV redakcija
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Najmanje devet osoba, među kojima više djece, poginulo je u masovnoj pucnjavi u gradu Iri, u američkoj saveznoj državi Pensilvanija, saopštile su danas lokalne vlasti.
Policija je navela da je napadač otvorio juče vatru unutar jedne kuće i ispred nje, a da je potom preminuo od prostrelne rane koju je sam sebi nanio, prenosi Ej-Bi-Si.
Policija je prvo reagovala nakon što su svjedoci prijavili da su vidjeli naoružanog muškarca kako puca ispred kuće prije nego što je ušao u kuću, prenosi En-Bi-Si.
Hronika
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Kada je policija stigla, pronašla je dvije žene koje su ubijene iz vatrenog oružja na ulici.
"Ovo je jedna od najtežih i najpotresnijih scena sa kojima su se naši policajci i istražitelji ikada suočili. Gubitak života je razoran, a okolnosti koje istražujemo duboko su uznemirujuće", izjavio je šef policije Rik Lorah, prenosi Glas Srpske.
Istražioci nisu saopštili mogući motiv napada, a okolnosti koje su prethodile pucnjavi i dalje se utvrđuju.
These are believed to be the two scooters involved in the likely-fatal crash on Capitol Hill: one is a Lime scooter and the other appears to be personally owned.
MPD’s Major Crash Unit has been notified and will be responding. The entire area around Pennsylvania Ave & Eight Street SE remains roped off.— The DC MD VA Live (@TheDMVLive) October 9, 2026
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