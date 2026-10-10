U masovnoj pucnjavi najmanje devet poginulih: Među njima i djeca

Najmanje devet osoba, među kojima više djece, poginulo je u masovnoj pucnjavi u gradu Iri, u američkoj saveznoj državi Pensilvanija, saopštile su danas lokalne vlasti.

Policija je navela da je napadač otvorio juče vatru unutar jedne kuće i ispred nje, a da je potom preminuo od prostrelne rane koju je sam sebi nanio, prenosi Ej-Bi-Si.

Policija je prvo reagovala nakon što su svjedoci prijavili da su vidjeli naoružanog muškarca kako puca ispred kuće prije nego što je ušao u kuću, prenosi En-Bi-Si.

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Kada je policija stigla, pronašla je dvije žene koje su ubijene iz vatrenog oružja na ulici.

"Ovo je jedna od najtežih i najpotresnijih scena sa kojima su se naši policajci i istražitelji ikada suočili. Gubitak života je razoran, a okolnosti koje istražujemo duboko su uznemirujuće", izjavio je šef policije Rik Lorah, prenosi Glas Srpske.

Istražioci nisu saopštili mogući motiv napada, a okolnosti koje su prethodile pucnjavi i dalje se utvrđuju.