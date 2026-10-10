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Zadavio pastorku (19), pa bježao u njenim patikama iz studentskog doma

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10.10.2026 14:14

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Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Nejtan Ovens (34) optužen je za ubistvo svoje pastorke Karle Georgesku (19), studentkinje psihologije, koju je, prema navodima tužilaštva, zadavio nakon što je tokom noći došao u studentski dom Univerziteta Lankašir u Prestonu, u Velikoj Britaniji.

Na suđenju je iznijeto da je bio seksualno opsjednut mladom djevojkom, a porota je pogledala i snimke nadzornih kamera koji prikazuju njegov dolazak u zgradu u kojoj je živjela.

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Prema navodima iznijetim pred sudom u Prestonu, zločin se dogodio u ranim jutarnjim satima 4. februara. Ovens je, kako se sumnja, usred noći napustio kuću u Hartlpulu, gdje je živio sa Karlinom majkom Džaninom, i automobilom prešao više od 160 kilometara do studentskog kompleksa Ribbl Hol.

Na snimku koji je prikazan porotnicima vidi se kako Ovens oko četiri sata ujutru, ogrnut ćebetom, prilazi ulazu i kuca na vrata. Karla, obučena u pidžamu i kućni ogrtač, silazi niz stepenice i pušta ga u zgradu. On potom, kako se vidi na snimku, kratko okreće glavu ka kameri, nakon čega ga djevojka vodi do svoje sobe.

Tužilaštvo tvrdi da je Ovens potom ubio pastorku tokom perioda od oko sat i po vremena. Kada je napustio zgradu, navodno je pokušao da se sakrije od kamera koristeći kišobran, noseći masku preko lica i patike koje su pripadale Karli, a sa sobom je imao i dvije torbe.

Prema navodima tužilaštva, nakon zločina uklonio je njen mobilni telefon i laptop, a zatim ih odbacio na putu između Prestona i Hartlpula, u pokušaju da prikrije tragove.

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Na suđenju iznijeti detalji istrage

Obdukcijom su, prema dokazima predočenim sudu, utvrđene povrede na Karlinoj glavi, posjekotine na obrazu, kao i povrede i modrice na ustima i nosu. Na njenim rukama pronađeni su tragovi krvi, za koje se navodi da su nastali dok je pokušavala da se odbrani.

Tužilaštvo je iznijelo i tvrdnje o seksualnim povredama, dok su na mjestu zločina pronađeni seksualni predmeti i biološki tragovi koji su, prema navodima iz postupka, povezani sa optuženim.

Tužilac je pred porotom naveo da je Ovens u mjesecima prije ubistva navodno prikupljao fotografije pastorke koje su nastale bez njenog znanja. Takođe je iznijeto da je snimao sebe sa njenim lutkama i igračkama, među kojima je, prema tvrdnjama tužilaštva, bila i lutka u prirodnoj veličini obučena u Karlinu spavaćicu.

Tužilaštvo tvrdi i da je obične fotografije djevojke digitalno mijenjao kako bi od njih napravio seksualizovane slike, koje je navodno gledao tokom nedjelje u kojoj je ona ubijena.

Kao mogući motiv zločina pomenuta je seksualna ljubomora. Prema navodima tužilaštva, Ovens je možda saznao da je Karla planirala susret sa muškarcem kojeg je upoznala preko interneta.

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Tužilac je porotnicima rekao da je ubistvo, prema njegovoj tvrdnji, predstavljalo kulminaciju opsesije koja je trajala nedjeljama, mjesecima, a možda i godinama.

Majka nije znala da je očuh posjetio djevojku

Nakon što se vratio u Hartlpul, Ovens se, prema iskazu iznijetom na suđenju, ponašao uobičajeno. Sa suprugom Džaninom otišao je u redovnu šetnju plažom, a potom su zajedno otišli u kupovinu.

U međuvremenu, Karla je pronađena mrtva u svojoj studentskoj sobi, naslonjena na vrata ormara, sa vidljivim povredama na licu i kaišem oko tijela, kako je navedeno tokom suđenja.

Majka je alarmirala nadležne kada Karla nije odgovarala na njene poruke i pozive, a djevojka je pronađena na dan kada je trebalo da proslavi 20. rođendan.

Janina je, prema navodima iz postupka, tek nakon što je kontaktirala mrtvačnicu saznala da je Ovens prethodnog dana bio kod njene ćerke. On je tada priznao da je posjetio studentski dom, tvrdeći da ga je Karla zamolila da joj donese uloške za inkontinenciju i pomogne joj da sredi sobu.

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Tužilaštvo, međutim, smatra da je to objašnjenje bilo pokušaj prikrivanja onoga što se dogodilo.

Pred sudom je navedeno da je Karla u nedjeljama prije smrti bila zdrava i da nije bilo naznaka da će se dogoditi ubistvo.

Nejtan Ovens negira optužbe za ubistvo, namjerno davljenje i nanošenje teških tjelesnih povreda sa namjerom.

Suđenje se nastavlja, a porota tek treba da razmotri sve dokaze i donese odluku o njegovoj krivici.

(Telegraf)

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Velika Britanija

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Suđenje

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