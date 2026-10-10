Logo

CIK naredio ponovno brojanje glasova sa biračkog mjesta u Bijeljini

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
10.10.2026 12:43

Komentari:

0
Избори
Foto: ATV

Centralna izborna komisija (CIK) BiH naredila je ponovno elektronsko i ručno brojanje glasačkih listića sa redovnog biračkog mjesta 029B126 u Bijeljini, nakon što je utvrđeno da su memorijske kartice sa uređaja na tom biračkom mjestu prazne.

Iz CIK-a je saopšteno da 4. oktobra nije izvršen elektronski transfer rezultata sa ovog biračkog mjesta, zbog čega je neophodno ponovo prebrojati glasačke listiće i utvrditi izborne rezultate.

Ponovno brojanje biće obavljeno danas od 15.00 časova u objektu "Zetra" u Sarajevu.

Kandidati i politički subjekti koji se nalaze na glasačkim listićima za koje se vrši brojanje, kao i akreditovani posmatrači za Glavni centar za brojanje, mogu prisustvovati ovom postupku, prenosi Srna.

Naredba je donesena u skladu sa članom 5.29 stav četiri i članom 5.30 stav sedam Izbornog zakona BiH.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

CIK BiH

Izbori 2026

Opšti izbori 2026

biračko mjesto

Bijeljina

Komentari (0)

Više iz rubrike

Никола Шпирић, замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине.

BiH

Špirić: SNSD u vlast uvodi volja srpskog naroda, a ne politički gubitnici

3 h

0
Покушај отимања имовине СПЦ у ФБиХ: Црква уписана на непостојећег власника

BiH

Pokušaj otimanja imovine SPC u FBiH: Crkva upisana na nepostojećeg vlasnika

15 h

1
Ко ће с ким у коалицију - питање је које се само по себи намеће

BiH

Ko će s kim u koaliciju - pitanje je koje se samo po sebi nameće

18 h

1
Гранични прелаз Градишка

BiH

Ne odustaje Krnjić: Tužbom bi da zaustavi otvaranje GP Ggradiška

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

14

Zadavio pastorku (19), pa bježao u njenim patikama iz studentskog doma

13

58

"Kad Igor pobijedi Draška, pečem jagnje u centru": Srpčanin uputio zahtjev Gradu Banjaluka

13

57

Motociklista zadobio teške povrede u sudaru sa automobilom

13

42

Njemačka zadržava sankcije Rusiji

13

27

Medicinska sestra greškom isključila respirator djevojčici koja je ubrzo preminula

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima