CIK naredio ponovno brojanje glasova sa biračkog mjesta u Bijeljini

Centralna izborna komisija (CIK) BiH naredila je ponovno elektronsko i ručno brojanje glasačkih listića sa redovnog biračkog mjesta 029B126 u Bijeljini, nakon što je utvrđeno da su memorijske kartice sa uređaja na tom biračkom mjestu prazne.

Iz CIK-a je saopšteno da 4. oktobra nije izvršen elektronski transfer rezultata sa ovog biračkog mjesta, zbog čega je neophodno ponovo prebrojati glasačke listiće i utvrditi izborne rezultate.

Ponovno brojanje biće obavljeno danas od 15.00 časova u objektu "Zetra" u Sarajevu.

Kandidati i politički subjekti koji se nalaze na glasačkim listićima za koje se vrši brojanje, kao i akreditovani posmatrači za Glavni centar za brojanje, mogu prisustvovati ovom postupku, prenosi Srna.

Naredba je donesena u skladu sa članom 5.29 stav četiri i članom 5.30 stav sedam Izbornog zakona BiH.