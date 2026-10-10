CIK naredio ponovno brojanje glasova sa biračkog mjesta u Bijeljini

Autor:ATV redakcija
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Centralna izborna komisija (CIK) BiH naredila je ponovno elektronsko i ručno brojanje glasačkih listića sa redovnog biračkog mjesta 029B126 u Bijeljini, nakon što je utvrđeno da su memorijske kartice sa uređaja na tom biračkom mjestu prazne.
Iz CIK-a je saopšteno da 4. oktobra nije izvršen elektronski transfer rezultata sa ovog biračkog mjesta, zbog čega je neophodno ponovo prebrojati glasačke listiće i utvrditi izborne rezultate.
Ponovno brojanje biće obavljeno danas od 15.00 časova u objektu "Zetra" u Sarajevu.
Kandidati i politički subjekti koji se nalaze na glasačkim listićima za koje se vrši brojanje, kao i akreditovani posmatrači za Glavni centar za brojanje, mogu prisustvovati ovom postupku, prenosi Srna.
Naredba je donesena u skladu sa članom 5.29 stav četiri i članom 5.30 stav sedam Izbornog zakona BiH.
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