Emotivna priča iza Baretove posljednje pjesme "Moja jedina"

Posljednja pjesma koju je Goran Bare objavio za života, "Moja jedina" iz decembra 2025., nakon njegove smrti dobila je novi kontekst.

Pjesma koja je trebalo da najavi novo poglavlje u Baretovoj karijeri i povratnički studijski album postala je njegov muzički oproštaj.

Pjesma je premijerno predstavljena 8. decembra 2025. u emisiji "Top Day", a službeno ju je dan kasnije objavio Croatia Records. Bio je to Baretov prvi novi singl nakon sedam godina i albuma "Nuspojave" iz 2018. godine.

Nježnija strana muzičara

Za razliku od mnogih njegovih pjesama koje su obilježili nemir i bunt, "Moja jedina" predstavila je nježniju i melanholičnu stranu muzičara. U središtu su jednostavne poruke upućene dragoj osobi, sa željom da pronađe mir i snagu.

Sam Bare objasnio je da pesma nije posvećena samo jednoj osobi, nego svim ljudima koji su mu važni.

"Pjesma je o svim ljudima kojima ja značim i koji meni nešto znače. Poručuje kako im želim sve najbolje i biće uvod u album", izjavio je prilikom njenog predstavljanja.

Ipak, nije želio da nameće jedno značenje. U jednoj je radijskoj emisiji rekao da publici prepušta interpretaciju.

"Neki je doživljavaju kao ljubavnu, neki kao odlazak", kazao je tada.

Zbog toga se danas u stihovima poput "Ja ti želim snove pune boja, moja jedina" može prepoznati i oproštajna poruka.

Spoj roka, bluza i džeza

Tekst pjesme napisao je Bare, dok muziku potpisuje s basistom Mariom Rašićem. Aranžman su oblikovali Rašić i bubnjar Alen Tibljaš, a produkciju Rašić i Bare. Na snimanju su učestvovali i gitarista Kruno Domačinović, Davor Rodik na lap stil gitari, klavijaturista Gojko Tomljanović te duvači Zvonimir Bajević na trubi i Hrvoje Štefanić na trombonu. Spoj roka, bluza i džeza pjesmi je dao zvuk drugačiji od onoga na koji je publika navikla uz Majke.

Bare nije skrivao zadovoljstvo rezultatom.

"Sad sam čuo da pjesma stvarno funkcioniše. Jako sam zadovoljan", izjavio je nakon radijske premijere.

U istom je razgovoru naglasio koliko mu je ljubav važna kao inspiracija.

"Ja sam stalno, u neku ruku, zaljubljen. Bez ljubavi nema ništa", poručio je.

Pjesmu je pratio i crno-bijeli spot koji potpisuju Filip i Slađana Gržinčić, snimljen u Rijeci.

Najbolji plasman na listi HR Top 100

Pjesma je brzo našla put do radijske publike. Najbolji plasman na službenoj listi HR Top 100 ostvarila je 22. decembra 2025., kada je zauzela osmo mjesto. Time je Bare nadmašio svoj dotadašnji rekord, 22. mesto koje je 2017. postigao s pjesmom "Osvijesti me". Pjesma je ostala na listi i tokom prvih mjeseci 2026. godine.

Bare je "Moju jedinu" izveo i na velikom koncertu na zagrebačkoj Šalati 5. septembra 2026. godine. Pjesma je zatvorila koncert, a duvačka sekcija nastavila je da svira i nakon njegovog odlaska s pozornice.

U vrijeme objave singla najavljivao je da je polovina novog albuma, radnog naslova "Potop", već dovršena te se nadao izlasku tokom 2026. godine. Album za njegovog života ipak nije objavljen, pa je "Moja jedina" ostala posljednja pjesma kojom se obratio publici, prenosi Indeks.