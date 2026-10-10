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Poznata manekenka pozirala gotovo naga

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10.10.2026 09:56

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Позната манекенка позирала готово нага
Foto: Tanjug/Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Slavna manekenka Hajdi Klum je na Instagramu objavila fotografiju kako u donjem dijelu crnog bikinija leži na stomaku pored bazena.

"Vruće je u Los Anđelesu", napisala je u opisu fotografije na kojoj je gotovo naga.

Fanovi su odmah uputili komplimente.

"Pa, ovo je baš vruće", glasio je jedan od komentara.

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Hajdi Klum

manekenka

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