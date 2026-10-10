Poznata manekenka pozirala gotovo naga

Autor:ATV redakcija
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Slavna manekenka Hajdi Klum je na Instagramu objavila fotografiju kako u donjem dijelu crnog bikinija leži na stomaku pored bazena.
"Vruće je u Los Anđelesu", napisala je u opisu fotografije na kojoj je gotovo naga.
Fanovi su odmah uputili komplimente.
"Pa, ovo je baš vruće", glasio je jedan od komentara.
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