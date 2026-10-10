Poznata manekenka pozirala gotovo naga

Slavna manekenka Hajdi Klum je na Instagramu objavila fotografiju kako u donjem dijelu crnog bikinija leži na stomaku pored bazena.

"Vruće je u Los Anđelesu", napisala je u opisu fotografije na kojoj je gotovo naga.

Fanovi su odmah uputili komplimente.

"Pa, ovo je baš vruće", glasio je jedan od komentara.