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Dvije godine krili da je Nenad Jovanović umro: Danas se pojavila vijest o smrti pjevača

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09.10.2026 18:31

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Запаљене свијеће горе
Foto: ATV

Pjevač Nenad Jovanović, poznatiji kao Nenad Mej Dej (May Day), koji je još 1978. godine proglašen za prvi glas bivše Jugoslavije, preminuo je prije dvije godine.

Ova vijest tek danas dospjela je u javnost i šokirala brojne poštovaoce njegove muzike, s obzirom na to da gotovo niko nije znao da nas je muzičar napustio.

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Od legendarnog muzičara oprostio se čuveni di-džej Munja, Gruov di-džej, koji je na društvenim mrežama podsjetio na sve maestralne muzičke uspjehe koje je Nenad ostvario tokom karijere.

"Dragi moj Šone, neka ti je laka zemlja… R. I. P. Nenad Jovanović iz grupe May Day nas je napustio još prije dvije godine. To je onaj momak što je otpjevao refren Gruove pjesme ‘Srce’ i još mnoge druge… Ja sam, nažalost, tek danas saznao. Sa tugom u srcu pomoliću se za tebe", napisao je di-džej Munja.

Autor nezaboravnih hitova devedesetih

Nenad Jovanović bio je član i vokal grupe "Mej Dej", u čijem su sastavu bili i Aleksandar Kostur, Saša Novaković, Tamara Milanović i Žarko Radosavljević.

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Ogromnu popularnost i prepoznatljivost stekli su 1994. godine, nakon što su objavili hit „Noć sa tobom“, pjesmu koja je preko noći zauzela sve muzičke liste i postala jedan od simbola devedesetih godina.

Pored radijskih hitova grupe „May Day“, Nenadov glas ostao je urezan u sjećanje publike i kroz saradnju sa reperom Gruom, čijoj je pjesmi „Srce“ dao prepoznatljiv pečat, prenosi Blic.

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Nenad Jovanović

In memoriam

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