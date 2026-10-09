Ne odustaje Krnjić: Tužbom bi da zaustavi otvaranje GP Ggradiška

Mandat mu je istekao, ali Zijad Krnjić ne odustaje. Nije Krnjiću bilo dovoljno što je mjesecima blokirao usvajanje pravilnika koji bi omogućio otvaranje GP Gradiška.

Podrugljivo se i pokvareno smijao, kaže ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH. Sad, najavljuje tužbu. Ni manje ni više nego zato što je UO UIO odlučio bez njega. Kada mu je istekao mandat, nestala je i prepreka za donošenje odluke. To je bio i plan.

"Poslije mandata sam sazvao sam sjednicu i tu sada imate situaciju, da on mene tuži i kaže da ima pravo glasati. On možda ima pravo glasati samo iz kućnog špajza, ali neće biti ni na jednoj sjednici UO UIO. Mi smo sada donijeli odluku koja podrazumije da radi novi granični prelaz, kada se sanira most radiće i stari granični prelaz. To što je on blokirao da nemamo nijedan granični prelaz, on će sada gledati dva prelaza u Srpskoj",rekao je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić.

Prevoznici su gubili sate na granici, gubitke je doživjela i privreda i to sve samo zato što je Krnjić sebično čuvao svoj glas u Upravnom odboru.

Godišnja vrijednost izgubljenog vremena košta između 190 i 203 miliona evra. Sve to na kraju plate građani, jer se troškovi čekanja na granici ugrađuju u cijenu transportnih usluga, a poslije i u cijene proizvoda.

"40 evra je po jednom satu. Ako prouzrokujete 10 sati čekanja to je 400 evra. Ako to sada pomnožite sa hiljadu jedinstvenih carinskih isprava to je onda 40 hiljada u toku dana. Ako to sada pomnožite sa brojem 365 dana dobijete velike vrijednosti", kazao je glavni koordinator Konzorcijuma "Logistika BiH" Velibor Peulić.

Krnjić može da tuži, ali Zakon je jasno propisao da ekspertima u UO mandat traje 5 godina. Ne propisuje zakon ništa o pravnoj situaciji koja nastaje nakon prestanka važenja mandata.

"Pitanje će biti da li bi se Pravilnikom, odnosno poslovnikom o radu moglo propisati nešto što nije propisano zakonom. Odgovor na to pitanje je vrlo jasan i tu se može izvesti zaključak o tome koliko će eventualno Krnjić biti uspješan u svojoj tužbi", istakao je pravnik Damir Sakić.

Po isteku Krnjićevog mandata promijenjen je status više graničnih prelaza između BiH i Hrvatske. Bila je to prilika i da se na granici sa Srbijom, kroz sistematizaciju stvore pretpostavke za otvaranje prelaza Rača 2. Još nije jasno hoće li Krnjić zaista podnijeti tužbu i šta bi eventualno ona mogla promijeniti. S' obzirom na to da pravnici s' njim i ne dijele baš isto mišljenje, bar kada su u pitanju Poslovnik na koji se poziva.