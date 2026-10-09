Ističe rok za dostavljanje glasova iz dijaspore

Autor:ATV redakcija
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Centralna izborna komisija /CIK/ BiH saopštila je da danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore, kako bi bili uzeti u obzir prilikom utvrđivanja rezultata opštih izbora u BiH.
Prema uputstvima CIK-a izdatim prije održavanja izbora, koverte sa glasačkim materijalom moraju imati poštanski žig sa datumom najkasnije 4. oktobar, dok je krajnji rok za njihovu fizičku dopremu u CIK - pet dana nakon održavanja izbora.
Za glasanje izvan BiH registrovano je 48.078 birača.
Putem pošte trebalo je da glasa 45.457 građana, dok je 2.621 birač bio opredijeljen za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH.
Glasanje je organizovano u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u 13 zemalja.
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