Ističe rok za dostavljanje glasova iz dijaspore

Centralna izborna komisija /CIK/ BiH saopštila je da danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore, kako bi bili uzeti u obzir prilikom utvrđivanja rezultata opštih izbora u BiH.

Prema uputstvima CIK-a izdatim prije održavanja izbora, koverte sa glasačkim materijalom moraju imati poštanski žig sa datumom najkasnije 4. oktobar, dok je krajnji rok za njihovu fizičku dopremu u CIK - pet dana nakon održavanja izbora.

Za glasanje izvan BiH registrovano je 48.078 birača.

Putem pošte trebalo je da glasa 45.457 građana, dok je 2.621 birač bio opredijeljen za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH.

Glasanje je organizovano u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u 13 zemalja.