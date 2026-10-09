Amidžić: Kada mi kažu da sam državni ministar ja se naježim, Sarajevo želi da se Bošnjaci sve pitaju

U Sarajevu nikada nije jednostavno formirati vlast jer nikada nisu odustali od težnje da se sve pitaju, rekao je za ATV Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH.

Amidžić kaže da Sarajevo nikada nije odustalo od težnje da se u BiH sve pitaju muslimani.

"Mi imamo Sarajevo i Banjaluku, Sarajevo nikada neće odustali od svoje težnje da bude BiH bude bošnjačka, odnosno da se muslimani pitaju, jer oni smatraju da su prevareni jer poslije rata. Srbi su dobili Srbiju, Hrvati Hrvatsku, a oni su doživjeli da je BiH njihova i da će se njih sve pitati i na taj način žele da zanemare realnost postojanja Republike Srpske. Sa druge strane mi branimo svoju poziciju", rekao je Amidžić.

Amidžić kaže da moramo biti realni u svojim željama kada je u pitanju BiH.

Oni su vrlo agresivni u svojoj želji da se njih sve pita u BiH. I ja razumijem da je to njihova želja, a moja je želja da mi budemo samostalni. Svi možemo imati želje, ali moramo znati šta je realnost, a realnost je Dejton. Ono što stvara problem u Bih, jeste da bez obzira da mi želimo da budemo samostalni, mi pokazujemo da smo spremi da živimo u Dejtonskoj BiH, a Bošnjaci ne pokazuju spremno, jer niko više ne mrzi takvi BiH od ljudi koje žive u Sarajevu i bave se politikom", rekao je Amidžić.

Govoreći o Savjetu ministara, Amidžić kaže da je to pomoćni organ Predsjedništva, a ne vlada.

"Kada mi kažu da sam državni ministar ja se naježim. Savjet ministara nije vlada, nego pomoćni organ Predsjedništva i to moramo da prihvatimo. U početku su bila tri ministarstva, a onda kroz različite intervencije visokih predstavnika se stalno nametao veći broj", kaže Amidžić i dodaje da je sada realnost da u BiH nema visokog predstavnika.

Nova realnost, u kojoj se u Sarajevu ne snalaze jeste da nema visokog predstavnika. Oni su bili kao maloljetna djeca koju su za ruku vodili američka ambasada i visoki predstavnik i oni ih vode kroz politički život. Oni su ljudi koji su pristali da im se suspenduje Ustav na jedan dan, da se formira vlast i da se onda vrati.

Amidžić kaže da smo sada došli u situaciju da i BiH nema visokog predstavnika.

"Vi mislite da Milorad Dodik, sa toliko godina iskustva nije znao kako će se sudski proces završiti, ali krajnji cilj je bio da nema više tog tutora koji će reći kako ćemo raditi i mi sada imamo da nema visokog predstavnika koji će reći šta da radimo", kaže Amidžić.

Govoreći o formiraju vlasti na nivou BiH, Amidžić kaže da se jasno zna šta su po Dejtonu nadležnosti BiH, a šta entiteta.

"One ne znaju šta rade, nastoje da to izdignu na neki viši nivo, a kada dođe gore to izgleda kako brakorazvodna parnica. Mi se o ničemu ne možemo dogovoriti. Ni oko najnormalnijih stvari .Što je manje odlučivanje na nivou BiH, a više entiteta, ovdje će se brže odlučivati. Oni misle ako imaju više ministarstva, ako je veći budžet zajednički institucija BiH da je to više država. Mi se držimo onoga što je potpisano i tražimo da se to poštuje. Nećemo da dozvolimo da drugi odlučuje o nama, narod najbolje zna šta su njegove potrebe", rekao je Amidžić za ATV.