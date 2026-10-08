Kratak je put od diplomatije do glogovog koca

Glogov kolac u srce Milorada Dodika, tako se, prema riječima bivšeg američkog ambasadora Majkla Marfija, Evropska unija trebalo da obračuna sa liderom SNSD-a dok je za to imala priliku. Nije Marfi više ambasador, ali mu je Dodik, očigledno, ostao nedovršen posao.

Godinama je iz Sarajeva dijelio političke lekcije, a sada iz diplomatske penzije priziva glogov kolac. Onaj isti kojim su Srbi u narodnim predanjima probadali vampire. Izgleda da je Marfi iscrpio diplomatski rječnik, pa je pomoć potražio kod Save Savanovića.

"EU bi mogla zažaliti zbog svoje odluke da umanji prijetnju koju predstavlja gospodin Dodik i zbog nastojanja da ga udobrovolji umjesto da mu zabije glogov kolac u srce kada je za to imala priliku", objavio je Majk Marfi.

Srpska narodna predanja dobro pamte glogov kolac. Njime se, po vjerovanju probada vampir da se više ne bi vraćao među žive. Marfi je, moglo bi se reći, odlučio da staru balkansku mitologiju preseli u savremenu diplomatiju. Samo što nema više ni vampira ni natprirodnih sila, a ni Marfijeve diplomatije. Postoje izbori, političke stranke i birači. Ostaje nejasno otkud bivšem ambasadoru potreba da o političaru kojeg godinama bira narod govori jezikom kojim se u narodnim pričama istjeruju nečiste sile.

"To nije metafora. To nije stilsko sredstvo. To je poziv na fizičko uklanjanje jednog političara. A glogov kolac nije nikakva apstrakcija - to je ono čime se ubija čovjek i onda ga ostavljate da ga narod gleda. Marfi je to napisao javno, na mreži kojoj ima pristup cijeli svijet", istakao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

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Politički vampir iz Marfijeve metafore, po njegovom sopstvenom priznanju, najveći je pobjednik izbora. Nekadašnji američki ambasador optužuje novu američku administraciju da je prihvatila Dodikovu agendu i izvukla ga iz političke izolacije. Briselu zamjera što nije bio odlučniji. Nastavio bi Marfi tamo gdje je stao, samo što mu je mandat istekao, a politika Vašingtona se promijenila.

"I tu Marfi pokazuje nešto više od mržnje prema srpskom narodu. On pokazuje mržnju prema sopstvenom, američkom narodu. Potcjenjuje izbornu volju Amerikanaca. Potcjenjuje njihovu dobru namjeru. Potcjenjuje činjenicu da napuštanje politike pritisaka i sankcija u BiH nije na svoju ruku smislio pojedinac - nego je američki narod izabrao tu politiku i demokratski izabrao da napusti onu kojoj pripada ovaj naručilac ubistva Majkl Marfi", istakao je Dodik.

Nakon izbora, našao je Marfi za shodno da dijeli i druga politička svjedočanstva. Petice za CIK i Kristijana Šmita, prolazne ocjene za Čovića i SDA. Jedinice za građanski koncept i evropski put BiH. Ako ste mislili da je tu kraj, ne nije. Ni on nije ostao neocijenjen.

"Ima obraza javiće se. Zakuhao čorbu i pobjegao. Sahranio građanski koncept preko Šmita. Čovića ojačao do neslućenih visina, a kao posljedicu i Dodika. SDA dao popularnost suspendovanjem Ustava. Gotovo sve što je uradio uradio je pogrešno''

"Da je bio dobar ne bi bio bivši".

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"Ti si nas uništio", neki su od komentara.

Možda je u cijeloj priči najzanimljivije to što Marfi nije zadovoljan ni pobjednicima ni gubitnicima, ni Vašingtonom ni Briselom. Samo još nije objasnio ko je odgovoran za političku stvarnost koju je, između ostalog, i sam potpomagao da se oblikuje.