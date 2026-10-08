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CIK poništio izbore na ovom biračkom mjestu, nije bilo glasačkih listića za PD PS BiH

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08.10.2026 13:00

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Скенер на изборима 2026.
Foto: ATV/Branko Jović

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj je sjednici donijela odluku o poništavanju Opštih izbora održanih 4. oktobra na biračkom mjestu 200C019-Bukvik u izbornoj jedinici 200C Brčko distrikt BiH.

Kako je saopšteno iz CIK-a, na tom su biračkom mjestu na dan izbora utvrđene izborne nepravilnosti. Birači iz Republike Srpske nisu dobili kompletne glasačke listiće, jer je nedostajao listić za nivo 522 – PD PS BiH. Zbog toga nisu mogli glasati za taj nivo vlasti.

Јелена Тривић

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Iz CIK-a navode da to ukazuje na povrede pravila izbornog procesa i izbornih prava na ovom biračkom mjestu.

CIK će odluku o raspisivanju ponovljenih izbora na biračkom mjestu Bukvik donijeti nakon što odluka o poništavanju izbora postane pravosnažna.

Избори

BiH

Traže ponavljanje u Brčkom: Nema listića za Srpsku, duplirani za FBiH

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Tagovi :

CIK BiH

Brčko

izbori

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