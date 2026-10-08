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"O novom Savjetu ministara sa onima koji poštuju dejtonsku BiH"

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08.10.2026 10:26

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Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић
Foto: ATV

Generalni sekretar SNSD-a Srđan Amidžić rekao je da će SNSD o formiranju novog Savjeta ministara razgovarati sa onim političkim opcijama koje poštuju Dejtonski sporazum i žele da žive u dejtonskoj BiH.

On je dodao da će od pronalaska tih partnera zavisiti i brzina formiranja Savjeta ministara.

Amidžić, koji je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara, izrazio je nezadovoljstvo radom aktuelnog Savjeta ministara, te istakao da je to pomoćni organ Predsjedništva BiH.

"Moramo da poštujemo Dejtonski sporazum. Oni koji budu prihvatili da je Savjet ministara pomoćni organ, i oni koji budu uvažavali činjenice kako je BiH definisana u Dejtonskom sporazumu su našu partneri za razgovor. Kada budemo imali te partnere, možemo da formiramo Savjet ministara. Nama se nigdje ne žuri", rekao je Amidžić odgovarajući na pitanja novinara u Banjaluci.

On je dodao da je aktuelni saziv Savjeta ministara pokazao realnost BiH, navodeći da bošnjački političari žele unitarnu BiH.

"Oni smatraju da su poslije rata oštećeni jer su Srbi dobili Srbiju, Hrvati Hrvatsku, Slovenci Sloveniju, ali oni nisu dobili svoju državu. S druge strane, moja želja je da Republika Srpska bude samostalna. Šta je tu sporno? Imam pravo da imam tu želju. Ali smo rekli da postoji naša spremnost da živimo u Dejtonskoj BiH", rekao je Amidžić, prenosi Srna.

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Tagovi :

Srđan Amidžić

UIO BiH

Savjet ministara BiH

SNSD

Dejtonski sporazum

BiH

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