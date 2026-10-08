Filipović i Bećirović pred ulaskom u Predsjedništvo, SDA vodi na izborima za PD PS

Kandidat koalicije okupljene oko HDZ-a BiH Darijana Filipović vodi u trci za hrvatskog člana Predsjedništva BiH sa osvojenih 111.606 glasova, a Denis Bećirović za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH sa 215.207 glasova, najnoviji su podaci Centralne izborne komisije BiH na osnovu obrađenih 98,64 biračkih mjesta.

Na drugoj poziciji u trci za hrvatskog člana Predsjedništva BiH je kandidat DF-a Slaven Kovačević sa osvojenih 73.210 glasova, a na trećoj nezavisni kandidat Zdenko Lučić koji je dobio 54.830 glasova.

U trci za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH na drugoj poziciji je kandidat SDA Bakir Izetbegović sa osvojenih 192.132 glasa.

Kandidat Stranke za BiH Semir Efendić dobio je 145.143 glasa, a kandidat SBB-a Fahrudin Radončić 12.171 glas.

SDA i dalje vodi na izborima za PD PS BiH

SDA i dalje vodi na izborima za Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH sa 234.667 glasova ili 30,63 odsto, preliminarni su rezultati Centralne izborne komisije BiH, nakon obrađenih 98,70 redovnih biračkih mjesta.

Slijedi SDP sa 117.856 glasova ili 15,39 odsto, dok je treća koalicija koju predvodi HDZ BiH sa 103.919 glasova ili 13,57 odsto.

Stranka za BiH osvojila je 69.358 glasova ili 9,05 odsto, koalicija NIP, SDBiH, SPUBiH 50.155 glasova ili 6,55 odsto, DF/GS 46.133 glasa ili 6,02 odsto i koalicija NES, PDA, Naprijed 31.624 ili 4,13 odsto glasova.

Izborni cenzus od tri odsto prešli su i Naša stranka sa 29.434 glasa ili 3,84 odsto, koalicija koju predvodi HDZ 1990 sa 25.095 glasova ili 3,28 odsto glasova.

Mjesto u novom sazivu federalnog Predstavničkog doma obezbijedilo je devet političkih subjekata.