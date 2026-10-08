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Vipotnik: Uspostavljamo informacioni sistem zaštite životne sredine

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08.10.2026 09:24

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Випотник: Успостављамо информациони систем заштите животне средине
Foto: Ustupljena fotografija

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske uspostavlja sistem zaštite životne sredine, s ciljem sveobuhvatnog efikasnog identifikovanja, klasifikovanja, obrade, praćenja i evidencije prirodnih vrijednosti, te praćenja indikatora, izjavio je Srni resorni ministar Bojan Vipotnik.

Vipotnik je rekao da je juče završen postupak javnih konsultacija o Prijedlogu uredbe o informacionom sistemu zaštite životne sredine Republike Srpske.

"Riječ o decentralizovanom i integrisanom sistemu na osnovu kojeg se informacije i podaci zajednički koriste, a sadržaće međusobno informaciono povezane elektronske baze podataka i izvore podataka o stanju, pritiscima na životnu sredinu i prostornim obilježjima, kao i druge podatke i informacije koje su od značaja za praćenje stanja životne sredine", naveo je Vipotnik.

On je dodao da će informacioni sistem biti dostupan kroz jedinstveni internet portal i zasnovan na mreži subjekata izvještavanja.

"S obzirom na to da su završene javne konsultacije, slijedi obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, sugestija i prijedloga relevantnih ustanova, stručne i nadležne javnosti kako bi se dobila što kvalitetnija uredba o informacionom sistemu zaštite životne sredine Republike Srpske", rekao je Vipotnik.

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Bojan Vipotnik

Ministarstvo za prostorno uređenje

Republika Srpska

Životna sredina

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