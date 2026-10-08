Minić ima 58.281 glas više od Blanuše

Autor:ATV redakcija
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Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 288.805 glasova na proteklim izborima, preliminarni su podaci Centralne izborne komisije /CIK/ BiH na osnovu rezultata sa 98,03 odsto biračkih mjesta.
Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša osvojio je 230.524 glasa.
Važećih glasačkih listića bilo je 551.876, nevažećih praznih 20.096, a nevažećih po drugom osnovu 7.287, prenosi Srna.
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