Minić ima 58.281 glas više od Blanuše

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Foto: Ustupljena fotografija, ATV

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 288.805 glasova na proteklim izborima, preliminarni su podaci Centralne izborne komisije /CIK/ BiH na osnovu rezultata sa 98,03 odsto biračkih mjesta.

Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša osvojio je 230.524 glasa. Važećih glasačkih listića bilo je 551.876, nevažećih praznih 20.096, a nevažećih po drugom osnovu 7.287, prenosi Srna.

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