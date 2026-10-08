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Minić ima 58.281 glas više od Blanuše

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08.10.2026 08:36

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Саво Минић и Бранко Блануша
Foto: Ustupljena fotografija, ATV

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 288.805 glasova na proteklim izborima, preliminarni su podaci Centralne izborne komisije /CIK/ BiH na osnovu rezultata sa 98,03 odsto biračkih mjesta.

Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša osvojio je 230.524 glasa.

Važećih glasačkih listića bilo je 551.876, nevažećih praznih 20.096, a nevažećih po drugom osnovu 7.287, prenosi Srna.

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Savo Minić

Branko Blanuša

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CIK BiH

glasanje

SDS

SNSD

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