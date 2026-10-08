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Nafta premašila 100 dolara: Vozačima dizela prijeti novi udar, evo koja bi cijena mogla biti u BiH

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08.10.2026 09:21

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Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Nam Y. Huh

Zbog specifičnih poremećaja u preradi i transportu nafte, poznatih kao tzv. „crack spread“ šok, cijena dizelskog goriva raste znatno brže od cijene sirove nafte.

Cijene nafte porasle su iznad 101 dolara po barelu u ranoj trgovini u četvrtak, nakon što su sve učestaliji napadi na brodove u Persijskom zalivu i Hormuškom moreuzu pojačali zabrinutost zbog snabdijevanja energentima sa Bliskog istoka.

Terminski ugovori za naftu „Brent“ poskupjeli su za 1,33 dolara, odnosno 1,33 odsto, na 101,53 dolara po barelu do 1.16 časova po Griniču. Istovremeno, američka sirova nafta „West Texas Intermediate“ (WTI) poskupjela je za 1,11 dolara, odnosno 1,26 odsto, dostigavši 89,39 dolara po barelu, javio je „Reuters“.

Najnovija eskalacija i bezbjednosne prijetnje na ključnim pomorskim rutama kojima se prevoze energenti izazvale su brzu reakciju tržišta, dodatno pojačavajući strah investitora od mogućih poremećaja u lancima snabdijevanja širom svijeta.

Zbog specifičnih poremećaja u preradi i transportu nafte, poznatih kao tzv. „crack spread“ šok, cijena dizelskog goriva raste znatno brže od cijene sirove nafte.

To bi najviše moglo pogoditi vozače automobila sa dizelskim motorima i transportne kompanije, dok bi se cijena dizela na pojedinim benzinskim pumpama mogla opasno približiti psihološkoj granici od 4 KM po litru.

(Avaz)

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