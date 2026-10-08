Prvo oglašavanje Jelene Trivić, oplela po Nebojši Vukanoviću

Predsjednik Narodnog fronta Jelena Trivić oglasila se po prvi put nakon opštih izbora, ali ni riječi o rezultatu njene stranke. Na tapetu je bio Nebojša Vukanović koji je izjavio da je Trivićka tražila od Draška Stanivukovića da njenu političku organizaciju uključi u PSS (Pokret sigurna Srpska).

"Jelena Trivić je samo da znate, već zatražila od Draška da i nju usisa u PSS. Postoji plan koji je osmišljen u Beogradu takozvanog ukrupnjavanja opozicije, pa da dobar dio SDS-a oko grupacije koja drži stranu Blanuši, a koja bi skinula glavu Ljubiši Petroviću, da se usisaju u PSS. To je takođe naduvani balon i vidjećemo do kad će izdržati", rekao je Vukanović.

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To je izazvalo burnu reakciju kod Jelene Trivić koja je poručila da Vukanović nakon što je razvalio opoziciju i uništio svaku nadu u promjene nastavlja po istoj matrici.

"Niti sam zvala Stanivukovića, niti je to o čemu piše Vukanović uopšte tema bilo kakvih razgovora u Narodnom frontu. Najbolji sud o tome daće vrijeme koje je pred nama. Nisam se bavila Nebojšom Vukanovićem, niti planiram, za njegovim lažima normalan čovjek ne može trčati, jer taj nivo bezobrazluka ne da nisam srela na političkoj sceni, nego nisam srela uopšte u životu. Jadan je narod sa ovakvom alternativom", poručila je Trivić.

Objava Jelene Trivić Facebook/Jelena Trivić

Na njenu objavu nadovezao se banjalučki odbornik Narodnog fronta Branislav Čerek koji je sugerisao da Vukanović ima psihičkih problema.

"Ne treba se ljutiti na gospodina Vukanovića . Hrišćanski je pomoći, a ovaj čovjek treba stručnu pomoć. Nije rješenje ni tužba, jer on namjerno želi sudske procese sa političkom konotacijom. Misli da time sebi diže rejting a kazne i odštete svakako lagano plaća. Zato smatram da svako ko ima bilo kakav kontakt sa gospodinom Vukanovićem, utiče na njega da prihvati pomoć", napisao je Čerek.

Stranka Jelene Trivić doživjela je debakl na opštim izborima na kojima njeni kandidati, a ni ona lično, nisu uspjeli da osvoje nijedan mandat ni na jednom nivou vlasti.