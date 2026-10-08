Logo

SNSD za Predstavnički dom u ubjedljivom vođstvu za 216.361 glasom

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
08.10.2026 08:38

Komentari:

0
СНСД за Представнички дом у убједљивом вођству за 216.361 гласом
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Lista SNSD-a za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH osvojila je 216.361 glas, pokazuju ažurirani podaci Centralne izborne komisije /CIK/ BiH na osnovu obrađenih 97,83 odsto biračkih mjesta.

Pokret "Sigurna Srpska" dobio je 78.950 glasova, SDS – Volja naroda 68.691 glas, a Lista Za pravdu i red – Nebojša Vukanović 30.583 glasa.

DNS-NPS ima 27.864 glasa, Socijalistička partija – Petar Đokić 24.659, Ujedinjena Srpska 22.938, te SPS - Goran Selak 16.934 glasa.

Bilo je 524.975 važećih listića, nevažećih praznih 15.140, te nevažećih iz drugih razloga 38.830.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Predstavnički dom

SNSD

Izbori 2026

glasanje

SDS

PSS

Komentari (0)

Više iz rubrike

Саво Минић и Бранко Блануша

Republika Srpska

Minić ima 58.281 glas više od Blanuše

2 h

1
СНСД

Republika Srpska

CIK BiH: SNSD za Narodnu skupštinu Srpske vodi sa 131.810 glasova razlike

2 h

0
Сједница Владе Републике Српске 10.09.2026.

Republika Srpska

Sjednica Vlade Srpske, ovo je dnevni red

3 h

0
Хитна сједница Уније студената у Источном Сарајеву, повод транспаренти

Republika Srpska

Hitna sjednica Unije studenata u Istočnom Sarajevu, povod transparenti

4 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

29

Vlada Srpske produžila mjeru: Popust od 10 feninga na gorivo do 15. novembra

11

27

Vlada Srpske: Prihodi Srpske u prvoj polovini godine premašili plan za 15 odsto

11

23

Sjednicu gradskog vijeća počeo satanističkom molitvom, nastao haos: Prizivao "mračnog oca"

11

21

Zdravko (67) slučajno ubio prijatelja, pa mirno otišao kući

11

19

Da li je ovo zaista Megan Foks? Fanovi ostali u šoku zbog njenog izgleda

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima