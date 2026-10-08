SNSD za Predstavnički dom u ubjedljivom vođstvu za 216.361 glasom

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Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Lista SNSD-a za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH osvojila je 216.361 glas, pokazuju ažurirani podaci Centralne izborne komisije /CIK/ BiH na osnovu obrađenih 97,83 odsto biračkih mjesta.

Pokret "Sigurna Srpska" dobio je 78.950 glasova, SDS – Volja naroda 68.691 glas, a Lista Za pravdu i red – Nebojša Vukanović 30.583 glasa. DNS-NPS ima 27.864 glasa, Socijalistička partija – Petar Đokić 24.659, Ujedinjena Srpska 22.938, te SPS - Goran Selak 16.934 glasa. Bilo je 524.975 važećih listića, nevažećih praznih 15.140, te nevažećih iz drugih razloga 38.830.

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