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Vraća se kultni horor "Petak 13.": Fanovi ne mogu da dočekaju prednastavak jezive priče

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08.10.2026 09:26

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Враћа се култни хорор "Петак 13.": Фанови не могу да дочекају преднаставак језиве приче
Foto: Youtube/Peacock

Kreator serije je Bred Kejleb Kejn, a u glavnoj ulozi Pamele Vorhis, majke čuvenog Džejsona, pojavljuje se Linda Kardelini.

Produkciju serije potpisuje A24, dok je radnja smeštena pre događaja iz originalnog filma "Petak 13." iz 1980. godine.

"Kristal lejk" prethodi događajima iz kultnog šlešera i istražuje prošlost porodice Vorhis.

Prednastavak kultne franšize "Petak 13." donosi priču o Pam Vorhis, samohranoj majci koja se još uvijek nosi s tragedijom nakon što joj se sin Džejson utopio u gradskom jezeru.

Dolazak dvoje stranaca koji istražuju njenu prošlost pokrenuće niz mračnih događaja i naterati stanovnike Kristal Lejka da se zapitaju: ko je zapravo Pam Vorhis?

Pored Linde Kardelini, u seriji će se pojaviti Kalum Vinson kao mladi Džejson Vorhis, dok Vilijam Katlet tumači Levona Bruksa, Devin Kesler igra Brajanu Bruks, Kameron Skogins je u ulozi Dorfa, a Gvendolin Sundstrom tumači Grejs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

petak 13

Film

serija

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