Teška saobraćajka u Njemačkoj: Vozač (61) pokosio djecu na mopedima, na mjestu ostali mrtvi

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se u srijedu uveče dogodila u Brandenburgu u Njemačkoj, život je izgubilo četvoro mladih koji su se kretali na mopedima – tri mladića starosti 15, 16 i 19 godina i 14-godišnja djevojčica. Do tragedije je došlo kada je 61-godišnji vozač automobila krenuo u izuzetno rizično preticanje.

Prema prvim informacijama policije, grupa tinejdžera uzrasta od 14 do 19 godina kretala se u srijedu, nešto prije 20 časova, lokalnim putem u blizini Bisentala u Brandenburgu, u smjeru Vulvinkela, sjeveroistočno od Berlina.

Prema riječima portparola policije koje prenosi njemački „Bild“, 61-godišnji vozač je prešao u traku namijenjenu za saobraćaj iz suprotnog smjera kako bi odjednom pretekao nekoliko vozila.

Automobil je tada direktno udario u tri od ukupno četiri mopeda koja su mu dolazila u susret, nakon čega se vozilo zapalilo.

Za trojicu mladića, starosti 15, 16 i 19 godina, te 14-godišnju djevojčicu koja je bila saputnica, pomoć je stigla prekasno. Od posljedica silovitog udara preminuli su na licu mjesta.

Četvrti vozač mopeda uspio je u posljednjem trenutku skrenuti i izbjeći direktan sudar.

Pripadnici vatrogasne službe uspjeli su na vrijeme izvući 61-godišnjeg vozača iz zapaljene olupine. On je sa teškim povredama helikopterom prevezen u bolnicu u Berlinu. U prvim trenucima nije bilo poznato koliko su njegove povrede ozbiljne.

Zbog akcije spasavanja i uviđaja, put L200 bio je satima potpuno zatvoren za saobraćaj.

Stradali mladići i djevojčica bili su iz neposredne okoline mjesta nesreće. Na mjesto tragedije ubrzo su stigli njihovi rođaci, kojima su pomoć pružili krizni timovi za psihološku podršku.

Psihološka pomoć pružena je i jedinom preživjelom vozaču mopeda, koji je ostao bez svojih prijatelja, kao i pripadnicima spasilačkih službi koji su bili na mjestu teške nesreće.

(Kurir)