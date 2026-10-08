Logo

Izrael zatvorio britanski konzulat u Jerusalimu, London osporava odluku

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
08.10.2026 09:49

Komentari:

0
Израел Јерусалим
Foto: Tanjug/Duc Tinh Ngo

Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar saopštio je da britanski Konzulat u Jerusalimu prekida rad, navodeći kao razlog niz mjera koje je Velika Britanija usvojila protiv Izraela.

"Kao što sam i najavio, britanski Konzulat u Jerusalimu danas je završio svoju ulogu. Generalni konzul i 19 diplomata završavaju svoje zadatke i napuštaju Izrael", naveo je Sar na "Iksu".

Velika Britanija je saopštila da će gotovo 200 godina star Konzulat u Jerusalimu nastaviti da radi u manjem obimu kao Misija Velike Britanije.

Izrael je prošlog mjeseca dao Velikoj Britaniji rok od 30 dana da zatvori Konzulat nakon što je London najavio sankcije izraelskim naseljima na Zapadnoj obali, koja je pod kontrolom izraelskih snaga.

Britanski ministar spoljnih poslova Ed Miliband izjavio je da njegova zemlja ne prihvata da Izrael ima zakonsko pravo da zatvori Konzulat.

Konzulat se nalazi u dijelu Jerusalima koji je Izrael osvojio u ratu 1967. godine, a koji je kasnije anektirao u potezu koji većina zemalja ne priznaje, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Izrael

Velika Britanija

Gideon Sar

Jerusalim

London

Komentari (0)

Više iz rubrike

Седмоспратна стамбена зграда дјелимично се срушила у источном дијелу Истанбула, а седам људи је затрпано испод рушевина, изјавио је гувернер Истанбулске покрајине Давут Гул.

Svijet

Srušila se zgrada u Istanbulu, sedmoro zatrpano

2 h

0
Присталице јеменских Хута узвикују пароле током протеста подршке тој групи и против оптужби Саудијске Арабије да су Хути гађали Меку, најсветије мјесто ислама, у Сани, Јемен, у петак, 18. септембра 2026. године.

Svijet

Huti ponovo gađali aerodrom u Rijadu

2 h

0
мрак, нема струје, несташица струје

Svijet

Dio Australije u mraku! Veliki nestanak struje

2 h

0
Савремена архитектура која приказује Амазонову канцеларију у сумрак у Јашију, у Румунији.

Svijet

Amazon isplaćuje 309 miliona dolara svojim kupcima!

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

29

Vlada Srpske produžila mjeru: Popust od 10 feninga na gorivo do 15. novembra

11

27

Vlada Srpske: Prihodi Srpske u prvoj polovini godine premašili plan za 15 odsto

11

23

Sjednicu gradskog vijeća počeo satanističkom molitvom, nastao haos: Prizivao "mračnog oca"

11

21

Zdravko (67) slučajno ubio prijatelja, pa mirno otišao kući

11

19

Da li je ovo zaista Megan Foks? Fanovi ostali u šoku zbog njenog izgleda

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima