Izrael zatvorio britanski konzulat u Jerusalimu, London osporava odluku

Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar saopštio je da britanski Konzulat u Jerusalimu prekida rad, navodeći kao razlog niz mjera koje je Velika Britanija usvojila protiv Izraela.

"Kao što sam i najavio, britanski Konzulat u Jerusalimu danas je završio svoju ulogu. Generalni konzul i 19 diplomata završavaju svoje zadatke i napuštaju Izrael", naveo je Sar na "Iksu".

Velika Britanija je saopštila da će gotovo 200 godina star Konzulat u Jerusalimu nastaviti da radi u manjem obimu kao Misija Velike Britanije.

Izrael je prošlog mjeseca dao Velikoj Britaniji rok od 30 dana da zatvori Konzulat nakon što je London najavio sankcije izraelskim naseljima na Zapadnoj obali, koja je pod kontrolom izraelskih snaga.

Britanski ministar spoljnih poslova Ed Miliband izjavio je da njegova zemlja ne prihvata da Izrael ima zakonsko pravo da zatvori Konzulat.

Konzulat se nalazi u dijelu Jerusalima koji je Izrael osvojio u ratu 1967. godine, a koji je kasnije anektirao u potezu koji većina zemalja ne priznaje, prenosi Srna.